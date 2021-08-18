Ингулец - Динамо - 1:1. Сенсация в Киеве. Видео голов и обзор матча

Состоялся матч 4-го тура УПЛ, в котором «Ингулец» сыграл против «Динамо». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Ингулец - Динамо 1:1. Обзор матча
Ингулец - Динамо 1:1. Гол Коваленко
Ингулец - Динамо 0:1. Автогол Шишки
Лучшие моменты первого тайма
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Илья Коваленко (Ингулец).
|72'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Михаил Шишка (Ингулец).
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Источник — Sport.ua
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