4-й тур
Ингулец
1 : 1
Динамо Киев
18.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ингулец - Динамо - 1:1. Сенсация в Киеве. Видео голов и обзор матча

Лучшие фрагменты матча УПЛ

  • 18.08.2021 21:45
  • 6860 просмотров
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Ингулец - Динамо - 1:1. Сенсация в Киеве. Видео голов и обзор матча
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Состоялся матч 4-го тура УПЛ, в котором «Ингулец» сыграл против «Динамо». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Ингулец - Динамо 1:1. Обзор матча

Ингулец - Динамо 1:1. Гол Коваленко

Ингулец - Динамо 0:1. Автогол Шишки

Лучшие моменты первого тайма

События матча
76' ГОЛ ! Мяч забил Илья Коваленко (Ингулец).
72' АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Михаил Шишка (Ингулец).
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Источник — Sport.ua

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