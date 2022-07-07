ОФИЦИАЛЬНО. Опанасенко – девятый летний новичок Кривбасса

31-летний защитник Евгений Опанасенко стал футболистом ФК «Кривбасс».

Последним клубом Евгения был петровский «Ингулец», за который он в сезоне-2021/2022 сыграл 13 матчей. В Кривбассе будет выступать под номером 39.

Ранее «Кривбасс» подписал вратаря Андрея Клищука и Богдана Сарнавского, защитников Тимура Стецькова и Виталия Вернидуба, полузащитников Андрея Понедельника, Тимура Кораблина и Дмитрия Хомченовского, а также нападающего Дениса Устименко.