Украина. Премьер лига07 июля 2022, 10:25 | Обновлено 07 июля 2022, 10:32
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ОФИЦИАЛЬНО. Опанасенко – девятый летний новичок Кривбасса
Криворожский клуб подписал опытного защитника
07 июля 2022, 10:25 | Обновлено 07 июля 2022, 10:32
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31-летний защитник Евгений Опанасенко стал футболистом ФК «Кривбасс».
Последним клубом Евгения был петровский «Ингулец», за который он в сезоне-2021/2022 сыграл 13 матчей. В Кривбассе будет выступать под номером 39.
Ранее «Кривбасс» подписал вратаря Андрея Клищука и Богдана Сарнавского, защитников Тимура Стецькова и Виталия Вернидуба, полузащитников Андрея Понедельника, Тимура Кораблина и Дмитрия Хомченовского, а также нападающего Дениса Устименко.
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