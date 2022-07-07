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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Опанасенко – девятый летний новичок Кривбасса
Украина. Премьер лига
07 июля 2022, 10:25 | Обновлено 07 июля 2022, 10:32
249
0

ОФИЦИАЛЬНО. Опанасенко – девятый летний новичок Кривбасса

Криворожский клуб подписал опытного защитника

07 июля 2022, 10:25 | Обновлено 07 июля 2022, 10:32
249
0
ОФИЦИАЛЬНО. Опанасенко – девятый летний новичок Кривбасса
ФК Кривбасс. Евгений Опанасенко

31-летний защитник Евгений Опанасенко стал футболистом ФК «Кривбасс».

Последним клубом Евгения был петровский «Ингулец», за который он в сезоне-2021/2022 сыграл 13 матчей. В Кривбассе будет выступать под номером 39.

Ранее «Кривбасс» подписал вратаря Андрея Клищука и Богдана Сарнавского, защитников Тимура Стецькова и Виталия Вернидуба, полузащитников Андрея Понедельника, Тимура Кораблина и Дмитрия Хомченовского, а также нападающего Дениса Устименко.

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Источник ФК Кривбасс
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