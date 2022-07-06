Украина. Премьер лига06 июля 2022, 10:48 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-голкипера Шахтера
Богдан Сарнавский вернулся в Украину
06 июля 2022, 10:48 |
1425
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«Кривбасс» официально сообщил о подписании 27-летнего голкипера Богдана Сарнавского.
Сарнавский уже выступал за «Кривбасс» на правах аренды в прошлом сезоне, и провел 19 матчей в Первой лиге. Весной перешел в «Хапоэль» из Тель-Авива.
Также Сарнавский известен по выступлениям за «Арсенал» Киев, «Шахтер», «Уфу», «Ворсклу», «Верес», «Львов» и «Днепр-1».
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Комментарии 3
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Пропоную дати Кривбасу 3-е місце до старту чемпіонату, бо уявляю в який цирк перетвориться цей клуб і як йому будуть зливати матчі усілякі Рухи, Пуки, Вереси, Жмериси. Це ж клуб з Кривого Рогу а звідти сам генсек Зеленський.
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