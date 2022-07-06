ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-голкипера Шахтера

«Кривбасс» официально сообщил о подписании 27-летнего голкипера Богдана Сарнавского.

Сарнавский уже выступал за «Кривбасс» на правах аренды в прошлом сезоне, и провел 19 матчей в Первой лиге. Весной перешел в «Хапоэль» из Тель-Авива.

Также Сарнавский известен по выступлениям за «Арсенал» Киев, «Шахтер», «Уфу», «Ворсклу», «Верес», «Львов» и «Днепр-1».