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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-голкипера Шахтера
Украина. Премьер лига
06 июля 2022, 10:48 |
1425
3

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-голкипера Шахтера

Богдан Сарнавский вернулся в Украину

06 июля 2022, 10:48 |
1425
3
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал экс-голкипера Шахтера
Brave GK. Богдан Сарнавский

«Кривбасс» официально сообщил о подписании 27-летнего голкипера Богдана Сарнавского.

Сарнавский уже выступал за «Кривбасс» на правах аренды в прошлом сезоне, и провел 19 матчей в Первой лиге. Весной перешел в «Хапоэль» из Тель-Авива.

Также Сарнавский известен по выступлениям за «Арсенал» Киев, «Шахтер», «Уфу», «Ворсклу», «Верес», «Львов» и «Днепр-1».

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Источник ФК Кривбасс
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Комментарии 3
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Rolan Stkomarovskiy
Пропоную дати Кривбасу 3-е місце до старту чемпіонату, бо уявляю в який цирк перетвориться цей клуб і як йому будуть зливати матчі усілякі Рухи, Пуки, Вереси, Жмериси. Це ж клуб з Кривого Рогу а звідти сам генсек Зеленський.
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