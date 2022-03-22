Богдан Сарнавский перебрался в Израиль

27-летний украинский вратарь Богдан Сарнавский нашел себе новое место работы. Футболист продолжит карьеру в израильском клубе «Хапоэль» Тель-Авив.

Сарнавский подписал контракт до конца сезона. В ближайшее время Богдан прибудет в расположение клуба.

Напомним, что до этого Сарнавский играл в аренде за «Днепр-1». Права на игрока принадлежат «Кривбассу».