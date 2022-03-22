Богдан Сарнавский перебрался в Израиль

27-летний украинский вратарь Богдан Сарнавский нашел себе новое место работы. Футболист продолжит карьеру в израильском клубе «Хапоэль» Тель-Авив.
Сарнавский подписал контракт до конца сезона. В ближайшее время Богдан прибудет в расположение клуба.
Напомним, что до этого Сарнавский играл в аренде за «Днепр-1». Права на игрока принадлежат «Кривбассу».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.