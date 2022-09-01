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Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 12:20 | Обновлено 01 сентября 2022, 12:21
381
0

ОФИЦИАЛЬНО. Контракт на 4 года. Вантух – полноценный игрок Зари

Еще одна часть сделки по Кабаеву

01 сентября 2022, 12:20 | Обновлено 01 сентября 2022, 12:21
381
0
ОФИЦИАЛЬНО. Контракт на 4 года. Вантух – полноценный игрок Зари
ФК Заря Луганск. Роман Вантух

Защитник Роман Вантух остается в «Заре» на четыре года.

Стороны переподписали контракт, срок соглашения истекает 30 июня 2026 года. Теперь Роман стал полноценным игроком луганчан. Ранее летом прошлого года он пришел в «Зарю» из «Динамо» на правах аренды.

В среду «Динамо» официально сообщило о подписании флангового полузащитника «Зари» Владислава Кабаева.

Также сегодня «Заря» подписала полноценный контракт с полузащитником Денисом Антюхом.

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Источник ФК Заря
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