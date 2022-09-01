ОФИЦИАЛЬНО. Контракт на 4 года. Вантух – полноценный игрок Зари

Защитник Роман Вантух остается в «Заре» на четыре года.

Стороны переподписали контракт, срок соглашения истекает 30 июня 2026 года. Теперь Роман стал полноценным игроком луганчан. Ранее летом прошлого года он пришел в «Зарю» из «Динамо» на правах аренды.

В среду «Динамо» официально сообщило о подписании флангового полузащитника «Зари» Владислава Кабаева.

Также сегодня «Заря» подписала полноценный контракт с полузащитником Денисом Антюхом.