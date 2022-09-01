Украина. Премьер лига01 сентября 2022, 12:20 | Обновлено 01 сентября 2022, 12:21
381
0
ОФИЦИАЛЬНО. Контракт на 4 года. Вантух – полноценный игрок Зари
Еще одна часть сделки по Кабаеву
01 сентября 2022, 12:20 | Обновлено 01 сентября 2022, 12:21
381
0
Защитник Роман Вантух остается в «Заре» на четыре года.
Стороны переподписали контракт, срок соглашения истекает 30 июня 2026 года. Теперь Роман стал полноценным игроком луганчан. Ранее летом прошлого года он пришел в «Зарю» из «Динамо» на правах аренды.
В среду «Динамо» официально сообщило о подписании флангового полузащитника «Зари» Владислава Кабаева.
Также сегодня «Заря» подписала полноценный контракт с полузащитником Денисом Антюхом.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 августа 2022, 23:35 0
31 августа состоялись матчи 5-го тура АПЛ, и канониры сохранили лидерство
Бокс | 31 августа 2022, 12:55 2
Бывший чемпион мира все оставляет шансы украинцу
Футбол | 01.09.2022, 11:50
Футбол | 31.08.2022, 21:57
Футбол | 01.09.2022, 10:53
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.08.2022, 15:58 2
31.08.2022, 10:05 41
30.08.2022, 21:39 9
01.09.2022, 07:43 2
30.08.2022, 11:29 8
30.08.2022, 17:40 13
30.08.2022, 14:29 2
31.08.2022, 23:26 7