ОФИЦИАЛЬНО. Антюх подписал полноценный контракт с Зарей
Полузащитник «Динамо» будет защищать цвета луганчан
Луганская «Заря» официально сообщила о подписании полузащитника Дениса Антюха, который защищал цвета «Динамо».
С футболистом подписан полноценный контракт на три года.
Антюх ранее защищал цвета «Нефтяника», «Колоса», «Балкан» и «Динамо». Денис перешел в «Динамо» из клуба из Ковалевки летом 2021 года, проведя в прошлом сезоне три матча в украинской Премьер-лиге и один поединок в розыгрыше национального Кубка (без забитых мячей).
Вчера киевский клуб объявил о подписании игрока «Зари» Владислава Кабаева.
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