Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Антюх подписал полноценный контракт с Зарей
Украина. Премьер лига
01 сентября 2022, 10:53 | Обновлено 01 сентября 2022, 11:06
407
0

ОФИЦИАЛЬНО. Антюх подписал полноценный контракт с Зарей

Полузащитник «Динамо» будет защищать цвета луганчан

01 сентября 2022, 10:53 | Обновлено 01 сентября 2022, 11:06
407
0
ОФИЦИАЛЬНО. Антюх подписал полноценный контракт с Зарей
Трендец. Денис Антюх

Луганская «Заря» официально сообщила о подписании полузащитника Дениса Антюха, который защищал цвета «Динамо».

С футболистом подписан полноценный контракт на три года.

Антюх ранее защищал цвета «Нефтяника», «Колоса», «Балкан» и «Динамо». Денис перешел в «Динамо» из клуба из Ковалевки летом 2021 года, проведя в прошлом сезоне три матча в украинской Премьер-лиге и один поединок в розыгрыше национального Кубка (без забитых мячей).

Вчера киевский клуб объявил о подписании игрока «Зари» Владислава Кабаева.

По теме:
Хамес РОДРИГЕС: «Если Валенсия мне позвонит, то я приду пешком из Катара»
ОФИЦИАЛЬНО. Марьян Швед подписал пятилетний контракт с Шахтером
Трансферное окно закрывается, а Роналду в МЮ? Португалец остается
Динамо Киев трансферы Заря Луганск Владислав Кабаев трансферы УПЛ Денис Антюх
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Заря
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
Футбол | 31 августа 2022, 22:34 4
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило талантливого центрбека в аренду на Кипр

Кристиан Биловар продолжит карьеру в клубе АЕЛ из Лимасола

ВИДЕО. Качараба забил гол за пражскую Славию в чемпионате Чехии
Футбол | 31 августа 2022, 22:50 0
ВИДЕО. Качараба забил гол за пражскую Славию в чемпионате Чехии
ВИДЕО. Качараба забил гол за пражскую Славию в чемпионате Чехии

Украинец отличился ударом головой в матче против «Теплице»

Марченко упустил преимущество и снова не смог выйти в четвертьфинал турнира
Теннис | 01.09.2022, 09:25
Марченко упустил преимущество и снова не смог выйти в четвертьфинал турнира
Марченко упустил преимущество и снова не смог выйти в четвертьфинал турнира
Стало известно, с кем сыграет Украина. Пары 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу
Волейбол | 01.09.2022, 00:19
Стало известно, с кем сыграет Украина. Пары 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу
Стало известно, с кем сыграет Украина. Пары 1/8 финала ЧМ-2022 по волейболу
Тренер Фьюри опасается Усика: «Он угроза для всех, в том числе для Тайсона»
Бокс | 31.08.2022, 10:35
Тренер Фьюри опасается Усика: «Он угроза для всех, в том числе для Тайсона»
Тренер Фьюри опасается Усика: «Он угроза для всех, в том числе для Тайсона»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко
У Холанда снова хет-трик для Ман Сити. Арсенал выиграл матч без Зинченко
31.08.2022, 23:35
Футбол
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
Трансферное лето 2022 в Украине. Таблица переходов клубов УПЛ
31.08.2022, 09:00 2
Футбол
Дэвид ХЭЙ – об эмоциях Джошуа: «На ринге люди пропускают удары по голове»
Дэвид ХЭЙ – об эмоциях Джошуа: «На ринге люди пропускают удары по голове»
30.08.2022, 17:59 1
Бокс
Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного
Источник: у Динамо есть предложение по трансферу Забарного
30.08.2022, 11:29 8
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «На бумаге Усик – абсолютный чемпион»
Дэвид ХЭЙ: «На бумаге Усик – абсолютный чемпион»
30.08.2022, 21:15 2
Бокс
US Open. Калинина в статусе андердога обыграла в первом круге американку
US Open. Калинина в статусе андердога обыграла в первом круге американку
30.08.2022, 21:39 9
Теннис
Признание Луческу, разгромное поражение Динамо, тяжелая победа Шахтера
Признание Луческу, разгромное поражение Динамо, тяжелая победа Шахтера
30.08.2022, 10:50
Футбол
Усик - Фьюри – хороший, но не идеальный бой, лучше дождаться пенсии Тайсона
Усик - Фьюри – хороший, но не идеальный бой, лучше дождаться пенсии Тайсона
30.08.2022, 15:58 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности