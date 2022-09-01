ОФИЦИАЛЬНО. Антюх подписал полноценный контракт с Зарей

Луганская «Заря» официально сообщила о подписании полузащитника Дениса Антюха, который защищал цвета «Динамо».

С футболистом подписан полноценный контракт на три года.

Антюх ранее защищал цвета «Нефтяника», «Колоса», «Балкан» и «Динамо». Денис перешел в «Динамо» из клуба из Ковалевки летом 2021 года, проведя в прошлом сезоне три матча в украинской Премьер-лиге и один поединок в розыгрыше национального Кубка (без забитых мячей).

Вчера киевский клуб объявил о подписании игрока «Зари» Владислава Кабаева.