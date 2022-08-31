Украина. Премьер лига31 августа 2022, 18:20 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кабаев – игрок Динамо Киев
Хавбек покидает «Зарю»
31 августа 2022, 18:20 |
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«Динамо» Киев официально сообщило о подписании флангового полузащитника «Зари» Владислава Кабаева. Контракт с 26-летним игроков рассчитан на четыре года.
За «Зарю» Кабаев выступал с 2017 года. Суммарно провел 129 матчей и забил 10 голов. Вчера Кабаев прошел медосмотр в «Динамо».
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Комментарии 12
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Удачи в Динамо !
ЛЕ наша
В первую очередь нужно покупать нападающего. Без него любые трансферы не имеют смысла. Нормальная команда никогда бы не позволила себе мучится весь сезон с одним Бесединым.
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Не знаю как и реагировать на этот переход, зная трансферную политику Динамо. Кровь из носу, нужно было покупать "наконечника", который будет бегать по полю, обыгрывать и забивать голы, а не перекатываться от защитника к защитнику, имитируя отбор мяча на половине поля соперника.
Не думаю,что Кабаев спасет Динамо. Динамо может спасти себя сам, но для этого надо менять психология игроков, их отношение к своей игре и...уважение к клубу, когда -то являющемуся грозой и одновременно авторитетом в европе, с которыми считались сегодняшние гранты. Остутствие форвардов, нацеленных на ворота соперников, в совокупности с пропавшей мотивацией у лидеров команды, тянет всех вниз.При таком раскладе не только купить, но и продать, Динамо сегодня не сможет никого. Основная проблема внутри: НАДО ВДОХНОВИТЬ И ЗАСТАВИТЬ КОМАНДУ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ, А НЕ ПРОГУЛИВАТЬСЯ ПО ПОЛЮ. Кроме фланговых защитников, Забарного и Шапаренко , которые работают на всю , остальные в процентном отношении очень и очень недорабатывают. При всем уважении, и наявности талантов. надо перестраивать команду под новых лидеров
Яке Динамо.. такі і трансфери. Добре що хоть Владислав, а не Аліна
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