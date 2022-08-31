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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кабаев – игрок Динамо Киев
Украина. Премьер лига
31 августа 2022, 18:20 |
3382
12

ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кабаев – игрок Динамо Киев

Хавбек покидает «Зарю»

31 августа 2022, 18:20 |
3382
12
ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кабаев – игрок Динамо Киев
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

«Динамо» Киев официально сообщило о подписании флангового полузащитника «Зари» Владислава Кабаева. Контракт с 26-летним игроков рассчитан на четыре года.

За «Зарю» Кабаев выступал с 2017 года. Суммарно провел 129 матчей и забил 10 голов. Вчера Кабаев прошел медосмотр в «Динамо».

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Динамо Киев Владислав Кабаев Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ
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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 12
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FunnyCat_____
Удачи в Динамо !
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0
AK.228
ЛЕ наша
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-2
SandroKing
В первую очередь нужно покупать нападающего. Без него любые трансферы не имеют смысла. Нормальная команда никогда бы не позволила себе мучится весь сезон с одним Бесединым.
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-3
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Роман Романченков
Не знаю как и реагировать на этот переход, зная трансферную политику Динамо. Кровь из носу, нужно было покупать "наконечника", который будет бегать по полю, обыгрывать и забивать голы, а не перекатываться от защитника к защитнику, имитируя отбор мяча на половине поля соперника.
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-3
Борис Велев
Не  думаю,что Кабаев  спасет  Динамо.  Динамо  может  спасти  себя  сам,  но  для  этого  надо  менять  психология  игроков, их отношение  к   своей  игре  и...уважение  к  клубу, когда -то являющемуся   грозой и  одновременно  авторитетом  в  европе,  с  которыми  считались  сегодняшние  гранты. Остутствие  форвардов,  нацеленных  на  ворота  соперников,  в  совокупности  с  пропавшей  мотивацией  у  лидеров  команды,  тянет  всех  вниз.При  таком  раскладе не  только купить, но  и продать,  Динамо  сегодня  не  сможет  никого. Основная  проблема   внутри:  НАДО  ВДОХНОВИТЬ   И  ЗАСТАВИТЬ  КОМАНДУ  ИГРАТЬ  В  ФУТБОЛ, А  НЕ  ПРОГУЛИВАТЬСЯ  ПО  ПОЛЮ.  Кроме  фланговых  защитников, Забарного  и  Шапаренко , которые  работают  на  всю , остальные в  процентном   отношении  очень  и  очень   недорабатывают.  При  всем  уважении,   и  наявности  талантов. надо  перестраивать  команду под новых  лидеров
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-3
Alexander Киев
Яке Динамо.. такі і трансфери. Добре що хоть Владислав, а не Аліна 
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-4
Показать Скрыть 5 ответов
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