ОФИЦИАЛЬНО. Владислав Кабаев – игрок Динамо Киев

«Динамо» Киев официально сообщило о подписании флангового полузащитника «Зари» Владислава Кабаева. Контракт с 26-летним игроков рассчитан на четыре года.

За «Зарю» Кабаев выступал с 2017 года. Суммарно провел 129 матчей и забил 10 голов. Вчера Кабаев прошел медосмотр в «Динамо».