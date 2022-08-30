Украина. Премьер лига30 августа 2022, 22:43 | Обновлено 30 августа 2022, 23:52
1383
2
Кабаев прошел медосмотр для Динамо. Вскоре объявят про трансфер
Футболист луганской «Зари» выступает в амплуа полузащитника
30 августа 2022, 22:43 | Обновлено 30 августа 2022, 23:52
1383
2
Футболист луганской «Зари» Владислав Кабаев прошел медосмотр в киевском «Динамо».
О трансфере 26-летнего полузащитника официально могут объявить уже в ближайшее время, информирует Профутбол.
Кабаев в минувшем сезоне забил 1 гол в 14 матчах за «Зарю», а в текущем сезоне провел 3 игры за команду из Луганска.
Читайте также:Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 30 августа 2022, 20:19 0
Каллум Хадсон-Одои будет играть за клуб из Леверкузена под номером 17
Бокс | 30 августа 2022, 15:58 2
Слишком громкий и опасный Тайсон может вот-вот оставить титул для более интересных оппонентов
Волейбол | 30.08.2022, 22:35
Футбол | 30.08.2022, 03:33
Теннис | 30.08.2022, 21:39
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
30.08.2022, 00:10 22
30.08.2022, 12:00 2
29.08.2022, 20:30 7
29.08.2022, 14:45 2
29.08.2022, 07:44 2
29.08.2022, 19:48 13
Бокс
29.08.2022, 13:59 1
наверное еще Геллер и денег не мало по меркам УПЛ содрал.
Лучше бы заплатили чуть больше и купили у Днепра Назаренко. Или того же Шведа у Шахтера попробовали перехватить. Есть вариант Кане из Ворсклы.
а такими как Кабаев только опускать командный уровень.