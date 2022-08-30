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  4. Кабаев прошел медосмотр для Динамо. Вскоре объявят про трансфер
Украина. Премьер лига
30 августа 2022, 22:43 | Обновлено 30 августа 2022, 23:52
1383
2

Кабаев прошел медосмотр для Динамо. Вскоре объявят про трансфер

Футболист луганской «Зари» выступает в амплуа полузащитника

30 августа 2022, 22:43 | Обновлено 30 августа 2022, 23:52
1383
2
Кабаев прошел медосмотр для Динамо. Вскоре объявят про трансфер
ФК Заря Луганск. Владислав Кабаев

Футболист луганской «Зари» Владислав Кабаев прошел медосмотр в киевском «Динамо».

О трансфере 26-летнего полузащитника официально могут объявить уже в ближайшее время, информирует Профутбол.

Кабаев в минувшем сезоне забил 1 гол в 14 матчах за «Зарю», а в текущем сезоне провел 3 игры за команду из Луганска.

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Динамо Киев трансферы Заря Луганск Владислав Кабаев трансферы УПЛ выбор редакции
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Источник Профутбол
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Комментарии 2
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Gargantua
это трансфер отчаяния. чтобы подписать хоть кого-нибудь.
наверное еще Геллер и денег не мало по меркам УПЛ содрал.
Лучше бы заплатили чуть больше и купили у Днепра Назаренко.  Или того же Шведа у Шахтера попробовали перехватить. Есть вариант Кане из Ворсклы.
а такими как Кабаев только опускать командный уровень.
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+1
SandroKing
Тяжело наверно из лидера чемпионата к аутсайдеру переходить.
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+1
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