Кабаев прошел медосмотр для Динамо. Вскоре объявят про трансфер

Футболист луганской «Зари» Владислав Кабаев прошел медосмотр в киевском «Динамо».

О трансфере 26-летнего полузащитника официально могут объявить уже в ближайшее время, информирует Профутбол.

Кабаев в минувшем сезоне забил 1 гол в 14 матчах за «Зарю», а в текущем сезоне провел 3 игры за команду из Луганска.