Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо

Полузащитник «Зари» Владислав Кабаев уже подписал контракт с «Динамо» Киев. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По его информации, контракт должен вступить в силу с 1 сентября. Но, учитывая, что «Заря» уже вылетела из еврокубков, Кабаев может присоединиться к «Динамо» и раньше.

Условия трансфера Кабаева не известны. Ранее была информация о том, что речь может идти об обмене на нескольких игроков «Динамо».