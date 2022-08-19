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Украина. Премьер лига
19 августа 2022, 17:36 | Обновлено 19 августа 2022, 17:40
417
1

Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо

Хавбек «Зари» сменит клуб в ближайшее время

19 августа 2022, 17:36 | Обновлено 19 августа 2022, 17:40
417
1
Источник: Кабаев уже подписал контракт с Динамо
ФК Заря Луганск. Владислав Кабаев

Полузащитник «Зари» Владислав Кабаев уже подписал контракт с «Динамо» Киев. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

По его информации, контракт должен вступить в силу с 1 сентября. Но, учитывая, что «Заря» уже вылетела из еврокубков, Кабаев может присоединиться к «Динамо» и раньше.

Условия трансфера Кабаева не известны. Ранее была информация о том, что речь может идти об обмене на нескольких игроков «Динамо».

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Источник Чистий підкаст
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