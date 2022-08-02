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  4. Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо
Украина. Премьер лига
02 августа 2022, 09:54 |
1636
0

Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо

Два или три игрока столичного клуба отправятся в «Зарю»

02 августа 2022, 09:54 |
1636
0
Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо
ФК Заря Луганск. Владислав Кабаев

Стали известны детали перехода Владислава Кабаева в киевское «Динамо».

Речь идет не о трансфере, а об обмене. Вместо Кабаева в «Зарю» приедет несколько игроков «Динамо».

По информации источника, это как минимум Роман Вантух и Назарий Русин.

Но не исключено, что в этот список прибавится еще один игрок киевлян. Им может стать защитник Никита Бурда или кто-нибудь из молодых воспитанников клуба.

Ранее сообщалось, что у Кабаева прописана клаусула в размере 1 млн евро.

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Владислав Кабаев Динамо Киев трансферы Заря Луганск Мирча Луческу трансферы УПЛ ТаТоТаке
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Источник ТаТоТаке
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