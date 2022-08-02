Будет обмен. Известны детали перехода Кабаева в Динамо

Стали известны детали перехода Владислава Кабаева в киевское «Динамо».

Речь идет не о трансфере, а об обмене. Вместо Кабаева в «Зарю» приедет несколько игроков «Динамо».

По информации источника, это как минимум Роман Вантух и Назарий Русин.

Но не исключено, что в этот список прибавится еще один игрок киевлян. Им может стать защитник Никита Бурда или кто-нибудь из молодых воспитанников клуба.

Ранее сообщалось, что у Кабаева прописана клаусула в размере 1 млн евро.