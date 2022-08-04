ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил о подписании 7-го новичка в летнее межсезонье
Контракт полузащитника Александра Лебеденко будет действовать один сезон
Украинский хавбек Александр Лебеденко стал игроком ровенского «Вереса».
Это уже 7-й новичок ровенского «Вереса». Полузащитник подписал с клубом контракт сроком на один год.
Александр Лебеденко родился 13 августа 1989 года в Краснополье Сумской области. Рост – 170 см. Вес – 69 кг. Центральный полузащитник.
Воспитанник клуба Явир (Краснополье). Предыдущие клубы: Явир (Краснополье), Сумы, Мариуполь, Полтава, Гелиос (Харьков), Полесье (Житомир), Альянс (Липовая Долина). Чемпион Первой лиги 2016/17.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Команда из Луганска вышла вперед в матче против «Университати»
Смотрите видеообзор первого поединка квалификации Лиги чемпионов в Лодзи