Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил о подписании 7-го новичка в летнее межсезонье
Украина. Премьер лига
04 августа 2022, 23:00 | Обновлено 04 августа 2022, 23:05
498
1

ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил о подписании 7-го новичка в летнее межсезонье

Контракт полузащитника Александра Лебеденко будет действовать один сезон

04 августа 2022, 23:00 | Обновлено 04 августа 2022, 23:05
498
1
ОФИЦИАЛЬНО. Верес объявил о подписании 7-го новичка в летнее межсезонье
ФК Верес Ровно. Александр Лебеденко

Украинский хавбек Александр Лебеденко стал игроком ровенского «Вереса».

Это уже 7-й новичок ровенского «Вереса». Полузащитник подписал с клубом контракт сроком на один год.

Александр Лебеденко родился 13 августа 1989 года в Краснополье Сумской области. Рост – 170 см. Вес – 69 кг. Центральный полузащитник.

Воспитанник клуба Явир (Краснополье). Предыдущие клубы: Явир (Краснополье), Сумы, Мариуполь, Полтава, Гелиос (Харьков), Полесье (Житомир), Альянс (Липовая Долина). Чемпион Первой лиги 2016/17.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Нигерийский хавбек стал партнером Малиновского по Аталанте
ПСЖ огласил о подписании Ренату Санчеша
ОФИЦИАЛЬНО. Исмаили стал защитником клуба Лилль. Он будет играть у Фонсеки
Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ Александр Лебеденко
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Нагнойный открыл счет для Зари точным ударом головой
Футбол | 04 августа 2022, 21:54 0
ВИДЕО. Нагнойный открыл счет для Зари точным ударом головой
ВИДЕО. Нагнойный открыл счет для Зари точным ударом головой

Команда из Луганска вышла вперед в матче против «Университати»

Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча
Футбол | 03 августа 2022, 23:10 6
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча
Динамо – Штурм – 1:0. Видео гола Караваева и обзор матча

Смотрите видеообзор первого поединка квалификации Лиги чемпионов в Лодзи

Динамо победило Штурм, поступок Усика, Зинченко в хорошей компании
Футбол | 04.08.2022, 05:03
Динамо победило Штурм, поступок Усика, Зинченко в хорошей компании
Динамо победило Штурм, поступок Усика, Зинченко в хорошей компании
ФОТО. Конопля и бывшая девушка Попова ждут ребенка
Футбол | 04.08.2022, 20:05
ФОТО. Конопля и бывшая девушка Попова ждут ребенка
ФОТО. Конопля и бывшая девушка Попова ждут ребенка
Легионер Динамо отправится к себе на родину
Футбол | 04.08.2022, 13:26
Легионер Динамо отправится к себе на родину
Легионер Динамо отправится к себе на родину
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
fc_tre_penne
а №44 буде грати?
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько заработает Усик за второй бой с Джошуа
Стало известно, сколько заработает Усик за второй бой с Джошуа
03.08.2022, 03:58 4
Бокс
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
03.08.2022, 02:50 2
MMA
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – Штурм
03.08.2022, 10:00 13
Футбол
ФОТО. Марина Бех-Романчук крупным планом показала татуировку на бедре
ФОТО. Марина Бех-Романчук крупным планом показала татуировку на бедре
03.08.2022, 02:53 1
Другие виды
Калинина разгромно проиграла в первом круге турнира в Сан-Хосе
Калинина разгромно проиграла в первом круге турнира в Сан-Хосе
03.08.2022, 07:38 7
Теннис
Прямая видеотрансляция Динамо – Штурм доступна лишь по платной подписке
Прямая видеотрансляция Динамо – Штурм доступна лишь по платной подписке
03.08.2022, 13:40 18
Футбол
В 43 года скончался один из легендарных футболистов в истории Латвии
В 43 года скончался один из легендарных футболистов в истории Латвии
03.08.2022, 20:37
Футбол
В одно касание! Караваев открыл счет для Динамо в матче ЛЧ
В одно касание! Караваев открыл счет для Динамо в матче ЛЧ
03.08.2022, 21:43 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности