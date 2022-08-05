ОФИЦИАЛЬНО. Топовый легионер Ворсклы перешел в АИК
Венсан Тилль будет выступать за шведский клуб на правах аренды
Шведский АИК объявил о подписании 22-летнего атакующего полузащитника полтавской «Ворсклы» и национальной сборной Люксембурга Венсана Тилля.
Стороны заключили арендное соглашение, рассчитанное до 30 июня 2023 года. Венсан воспользовался правилом ФИФА, которое позволяет легионерам покидать украинские клубы из-за войны с россией.
Стоит отметить, что Венсан Тилль дебютировал за «Ворсклу» в июле нынешнего года, сыграв два поединка как раз против АИКа во втором квалификационном раунде Лиги конференций.
Напомним, «Ворскла» не сумела пройти в квалификации Лиги конференций шведский АИК. Оба матча прошли в Стокгольме: первую игру полтавчане выиграли со счетом 3:2, а вторую проиграли – 0:2.
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