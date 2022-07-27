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27.07.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 2:3 2 : 0
Ворскла
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Лига конференций
27 июля 2022, 22:36 | Обновлено 27 июля 2022, 22:53
12665
18

Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков

Команда Виктора Скрипника старалась бороться до последнего

27 июля 2022, 22:36 | Обновлено 27 июля 2022, 22:53
12665
18
Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков
facebook.com/aik

Как и первая игра между командами, эта встреча проходила в Стокгольме, но на другом стадионе, домашнем для АИКа. Неделю назад «Ворскла» сенсационно выиграла, поэтому сегодня было бы для прохода достаточно и ничьей.

Виктор Скрипник не стал придумывать велосипед, а поставил ту же одиннадцатку, что и в первой игре. А его оппонент несколько поменял состав – шведам нужно было обязательно забивать. В частности, на поле в основе появился Гвидетти.

Хозяева поля сразу же побежали в атаку, показывая, что сегодня легко не будет. Чего-то серьезное не получилось, но «Ворскла» впервые смогла что-то сделать минут через 5. Олейник падал в штрафной АИКа и просил пенальти, но, скорее всего, арбитр принял правильное решение и показал продолжать.

Достаточно динамично проходила игра. После стартовой заминки полтавчане сумели выполнить несколько навесов и неплохо пробить – дальний удар Пуцлина отразил кулаками вратарь. Еще Венсан Тилль пробовал выпросить для соперника красную карточку, однако его актерская игра далека от идеала. К счастью, арбитр не дал нашему игроку предупреждение.

А через несколько минут в эпицентре событий оказался Гвидетти. Он выбежал на свидание с Ризныком, однако не сумел прошить того сильным низовым ударом. Но после рикошета снова получил мяч и решил пижонски легко набросить в дальний угол. Получилось мимо.

Твиттер АИКа

В отличие от первого матча, сегодня фланг Пердуты в первом тайме проседал. Оттуда в середине тайма проходили опасные прострелы, с которыми, однако, справлялась наша защита. А нападение в это время отвечало дальними ударами, но Козыренко и Тилль били в руки вратарю.

Неожиданно на поле еще в первом тайме появился герой первого матча Челядин – Артем заменил получившего повреждение Зайкова, причем никаких тактических перестановок не произошло.

А у шведов мог забивать Бьорнстрем – он эффектно поочередно сыграл в стенку из Гвидетти и Стефанелли и бил с линии штрафной в правый нижний угол. Если бы на несколько сантиметров левее, счет был открыт.

К сожалению, удержать ворота на замке до перерыва не удалось. На последней добавленной минуте Отьено пошел вперед, отбросил в падении на Мендеша, который с правого угла штрафной сильно пробил. Небольшой рикошет дезориентировал Ризныка – 1:0 и 3:3 по сумме двух матчей.

Твиттер АИКа

Второй тайм тоже начался с атак шведов. И если Коллинз с опасной позиции пробил метров на 10 выше, то Отьено после паса Стефанелли обыграл Ризныка и забил, но оказался в офсайде.

А дальше начались тяжелые для нашей команды времена, в течение которых очередной дальний удар Тилля выглядел исключением. Ризнык крутился, как белка в колесе, отражая то срезку от защитника под перекладину, то удар Гвидетти в упор, то нейтрализуя навесы. Мяч у полтавской команды не держался совсем.

Более-менее нормальная атака произошла на 68 минуте - удалось перевести мяч через пас слева направо, но прострел Пердуты накрыл вратарь.

Однако после черной полосы обязательно наступает белая. «Ворскла» полтайма отбивалась, но в конце концов сумела отвести игру от своих ворот. Скрипник попытался закрепить этот мини-успех, выпустив на поле Фелипе и Кравчука.

На 80 минуте нам очень повезло. Если бы Стефанелли, выбежавший на свидание с Ризныком после паса Гвидетти, пробил немного точнее, игра, пожалуй, была бы закрытой. А так шансы сохранялись, хотя было очень тревожно за полтавчан – физической готовности явно не хватало.

До конца основного времени что-то создать не удалось ни одной команде, потому, как и в параллельной игре в Стамбуле, командам пришлось играть еще 30 минут экстратаймов.

Первая десятиминутка – такое, полумоменты обеих команд. Но какой же момент имел Степанюк на 100 минуте! Красивая атака в один пас закончилась скидкой Бацулы слева под удар форварду – Нордфельт продемонстрировал молниеносную реакцию, вытащив мяч из-под перекладины. Тут же Степанюк бил еще раз из даже лучшей позиции, но удар не получился.

А во втором добавленном тайме на авансцену вышли арбитры – главный и лайнсмен. Где они увидели пересечение полностью линии ворот Ризныка – известно только им. Ну и еще, пожалуй, шведским операторам, застенчиво показавшим повтор из трех камер при имеющихся восемнадцати.

Твиттер АИКа

Финальный штурм команде Скрипника дивидендов не принес. Как и в прошлом году, полтавчане вылетают из Лиги конференций на первой же для себя стадии.

Лига конференций УЕФА. Квалификация. Второй раунд. Ответный матч.

АИК – «Ворскла» - 2:0 (первый матч – 2:3)

Мендес, 45+2, Бернстрем, 107

  Отьено, 41, Бауи, 117 – В. Тилль, 45, Бацула, 88, Родригес, 83, Бацула, 88, Ризнык, 112, Пуцлин, 119

АИК: Нордфельдт – Мендес (Ринг, 102), Сичендже (Сисей, 106), Папаяннопулос, Отьено – Бернстрем, Ларссон, Гуссейн, Аяри (Ахмед, 77) – Стефанелли (Мбунга-Кимпиока, 102), Гвидетти (Бауи, 106).

«Ворскла»: Ризнык – Бацула, Яворский, Зайков (Челядин, 30), Пердута – Олийнык (Кулаковский, 95), Пуцлин, В. Тилль (Родригес, 74), Козыренко – Степанюк, Марлисон (Кравчук, 74).

Арбитр: Милош Миланович (Белград, Сербия).

Стадион: «Френдс Арена» (Стокгольм, Швеция).

Удары (в створ): 21 (7) – 20 (9)
Угловые: 12 – 7
Оффсайды: 5 – 2.

АИК-ВОРСКЛА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 18
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Sasha Panda
Суддя - сербський МОСКАЛЬ - hyйlo !!!
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+16
BekXan
Судья в другому таймі відкрито судив проти Ворскли навіть вже не парився.Другий гол це взагалі нонсенс. Важко звісно не грати пів року нова команда новий тренер який на днях зайшов.Якби була та Ворскла вони б цей АІК винесла.На жаль війна внесла свої корективи.Дякую хлопцям вони старалися .Дай боже перемоги і мирного нам неба а успіхи в футболі будуть.
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+13
Dmitriy Svistak
просто жах злили безпідставно нашу команду.там абсолютно не було гола там і без повторів видно.
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+11
DK1961
Судью наказать могут, но матч не переиграют. Жаль, очень жаль. Но Ворскла все равно молодцы, боролись до конца, два матча на чужом поле подряд, судья пид...с
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+7
DK1961
Очень жаль. Но Ворскла не виновата в том, что Сербия ВСЕГДА против Украины. Судей то на матч УЕФА назначает...
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+7
Sunrise
Нужен толковый повтор, но из того что показали - шведам подарили проход. Ворскла в экстратайме переигрывала соперника. Очень досадно. 
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+6
Показать Скрыть 1 ответ
BARA.bass
Ворсклу засудили. Там без повторов видно было что мяч не пересёк линию ворот. Судья петух гамбурский, мразина. Ворскла молодцы парни, бились до конца.
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+4
Dmitriy Svistak
100% підтримую на рахунок не мовчання в даній ситуації.а то й надалі будуть нас так зливати1
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+4
BekXan
 Як і минулого року, полтавці вилітають з Ліги конференцій на першій же для себе стадії.Ви в свєму розумі таке зрівнювати?Що було в тому році і яка була команда і ситуація і наразі.
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+4
Vytas Mesk
Интересно , федерация футбола будет подавать протесты или хотя бы для галочки пикнет за дискриминацию украинских клубов или это уже нормально свои права либо хотя бы голос подавать . Так и дальше будут относится к тихим и послушным. 
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+3
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Vladislav Pohily
Ось так весь сезон прагнеш до ЄК, а потім однією помилкою суддя бере й все руйнує. Супер.
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0
Dmitriy Svistak
"конторські" судді попалися тут точно щось не чисто .видно на прохід АІКа хтось поставив добряче і суддішкам дали на лапу
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0
Болела
Що там з другим голом було?
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0
Показать Скрыть 2 ответа
KvlaD
Да какой скандал? Вряд ли матч переиграют или дадут дисквал, Ворскла в пролете
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-7
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