Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков

Как и первая игра между командами, эта встреча проходила в Стокгольме, но на другом стадионе, домашнем для АИКа. Неделю назад «Ворскла» сенсационно выиграла, поэтому сегодня было бы для прохода достаточно и ничьей.

Виктор Скрипник не стал придумывать велосипед, а поставил ту же одиннадцатку, что и в первой игре. А его оппонент несколько поменял состав – шведам нужно было обязательно забивать. В частности, на поле в основе появился Гвидетти.

Хозяева поля сразу же побежали в атаку, показывая, что сегодня легко не будет. Чего-то серьезное не получилось, но «Ворскла» впервые смогла что-то сделать минут через 5. Олейник падал в штрафной АИКа и просил пенальти, но, скорее всего, арбитр принял правильное решение и показал продолжать.

Достаточно динамично проходила игра. После стартовой заминки полтавчане сумели выполнить несколько навесов и неплохо пробить – дальний удар Пуцлина отразил кулаками вратарь. Еще Венсан Тилль пробовал выпросить для соперника красную карточку, однако его актерская игра далека от идеала. К счастью, арбитр не дал нашему игроку предупреждение.

А через несколько минут в эпицентре событий оказался Гвидетти. Он выбежал на свидание с Ризныком, однако не сумел прошить того сильным низовым ударом. Но после рикошета снова получил мяч и решил пижонски легко набросить в дальний угол. Получилось мимо.

Твиттер АИКа

В отличие от первого матча, сегодня фланг Пердуты в первом тайме проседал. Оттуда в середине тайма проходили опасные прострелы, с которыми, однако, справлялась наша защита. А нападение в это время отвечало дальними ударами, но Козыренко и Тилль били в руки вратарю.

Неожиданно на поле еще в первом тайме появился герой первого матча Челядин – Артем заменил получившего повреждение Зайкова, причем никаких тактических перестановок не произошло.

А у шведов мог забивать Бьорнстрем – он эффектно поочередно сыграл в стенку из Гвидетти и Стефанелли и бил с линии штрафной в правый нижний угол. Если бы на несколько сантиметров левее, счет был открыт.

К сожалению, удержать ворота на замке до перерыва не удалось. На последней добавленной минуте Отьено пошел вперед, отбросил в падении на Мендеша, который с правого угла штрафной сильно пробил. Небольшой рикошет дезориентировал Ризныка – 1:0 и 3:3 по сумме двух матчей.

Твиттер АИКа

Второй тайм тоже начался с атак шведов. И если Коллинз с опасной позиции пробил метров на 10 выше, то Отьено после паса Стефанелли обыграл Ризныка и забил, но оказался в офсайде.

А дальше начались тяжелые для нашей команды времена, в течение которых очередной дальний удар Тилля выглядел исключением. Ризнык крутился, как белка в колесе, отражая то срезку от защитника под перекладину, то удар Гвидетти в упор, то нейтрализуя навесы. Мяч у полтавской команды не держался совсем.

Более-менее нормальная атака произошла на 68 минуте - удалось перевести мяч через пас слева направо, но прострел Пердуты накрыл вратарь.

Однако после черной полосы обязательно наступает белая. «Ворскла» полтайма отбивалась, но в конце концов сумела отвести игру от своих ворот. Скрипник попытался закрепить этот мини-успех, выпустив на поле Фелипе и Кравчука.

На 80 минуте нам очень повезло. Если бы Стефанелли, выбежавший на свидание с Ризныком после паса Гвидетти, пробил немного точнее, игра, пожалуй, была бы закрытой. А так шансы сохранялись, хотя было очень тревожно за полтавчан – физической готовности явно не хватало.

До конца основного времени что-то создать не удалось ни одной команде, потому, как и в параллельной игре в Стамбуле, командам пришлось играть еще 30 минут экстратаймов.

Первая десятиминутка – такое, полумоменты обеих команд. Но какой же момент имел Степанюк на 100 минуте! Красивая атака в один пас закончилась скидкой Бацулы слева под удар форварду – Нордфельт продемонстрировал молниеносную реакцию, вытащив мяч из-под перекладины. Тут же Степанюк бил еще раз из даже лучшей позиции, но удар не получился.

А во втором добавленном тайме на авансцену вышли арбитры – главный и лайнсмен. Где они увидели пересечение полностью линии ворот Ризныка – известно только им. Ну и еще, пожалуй, шведским операторам, застенчиво показавшим повтор из трех камер при имеющихся восемнадцати.

Твиттер АИКа

Финальный штурм команде Скрипника дивидендов не принес. Как и в прошлом году, полтавчане вылетают из Лиги конференций на первой же для себя стадии.

Лига конференций УЕФА. Квалификация. Второй раунд. Ответный матч.

АИК – «Ворскла» - 2:0 (первый матч – 2:3)

Мендес, 45+2, Бернстрем, 107

Отьено, 41, Бауи, 117 – В. Тилль, 45, Бацула, 88, Родригес, 83, Бацула, 88, Ризнык, 112, Пуцлин, 119

АИК: Нордфельдт – Мендес (Ринг, 102), Сичендже (Сисей, 106), Папаяннопулос, Отьено – Бернстрем, Ларссон, Гуссейн, Аяри (Ахмед, 77) – Стефанелли (Мбунга-Кимпиока, 102), Гвидетти (Бауи, 106).

«Ворскла»: Ризнык – Бацула, Яворский, Зайков (Челядин, 30), Пердута – Олийнык (Кулаковский, 95), Пуцлин, В. Тилль (Родригес, 74), Козыренко – Степанюк, Марлисон (Кравчук, 74).

Арбитр: Милош Миланович (Белград, Сербия).

Стадион: «Френдс Арена» (Стокгольм, Швеция).

Удары (в створ): 21 (7) – 20 (9)

Угловые: 12 – 7

Оффсайды: 5 – 2.

АИК-ВОРСКЛА.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 17°C