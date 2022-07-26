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27.07.2022 20:00 2-й матч. Результат первого матча 2:3 - : -
Ворскла
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Лига конференций
26 июля 2022, 18:22 |
139
0

АИК – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

«Ворскла» постарается сохранить минимальное преимущество

26 июля 2022, 18:22 |
139
0
АИК – Ворскла. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
ФК АИК

В среду, 27 июля «Ворскла» проведет ответный матч второго раунда квалификации Лиги конференций против АИКа. Как и первый поединок, ответная игра пройдет в Швеции, поэтому разделение на домашний/выездной не особенно актуально. Тем более сейчас, когда правило выездного гола в еврокубках было отменено.

АИК

Для АИКа результат первого матча недельно давности явно стал неприятным сюрпризом. Особенно учитывая тот факт, что не только счет встречи, но и ход самого поединка говорил о преимуществе «Ворсклы». Главный тренер АИКа Бартош Гржелак явно сделает все возможное для того, чтобы его команда не повторила тех ошибок, которые были допущены в первом матче.

В то время, как «Ворскла» имела полноценные шесть дней отдыха и целенаправленной подготовки к ответному матчу, у АИКа в самом разгаре чемпионат Швеции, который проводится по системе «весна-осень». Расслабляться команде Гржелака некогда – они продолжают упорную борьбу за чемпионство, но при этом находятся в статусе догоняющего.

В воскресенье, 24 июля АИК на выезде встречался с одним из аутсайдеров чемпионата Швеции, «Вернаму». Матч завершился с таким же счетом, как и игра против «Ворсклы» - 3:2, только на этот раз в пользу АИКа. С защитой у подопечных Гржелака явно есть проблемы, и «Ворскле» необходимо этим пользоваться.

«Ворскла»

Несмотря на очень долгий простой и отсутствие игровой практики в официальных матчах, «Ворскла» предстала в первом матче против АИКа, пожалуй, даже более боеспособной, чем от нее ожидали. Хотя, зная, какую игру привык ставить своим командам Виктор Скрипник, называть игру полтавчан в первом матче окончательным продуктом точно нельзя.

«Ворскла», в отличие от АИКа, в уик-энд между двумя матчами отдыхала. Хотя, наверно, будь у Виктора Скрипника выбор, он бы явно предпочел сыграть в эти дни календарный матч чемпионата – игровой практики официальных матчей «Ворскле», как и любому украинскому клубу, сейчас явно не хватает. Так или иначе, обретая эту игровую практику, «Ворскла» явно должна прибавлять, и во втором матче ожидаем от зелено-белых уровень игры как минимум не хуже, чем на прошлой неделе.

Как уже было сказано выше, проблем с обороной у АИКа достаточно, и «Ворскла» обязана этим пользоваться. Тем более, Виктор Скрипник – точно не тот тренер, который будет отсиживаться в обороне и ставить автобус: даже против более сильных соперников, даже в еврокубках.

Прогноз на противостояние

Несмотря на закономерную победу «Ворсклы» в первом матче, букмекеры упорно продолжают отдавать ощутимое преимущество в этой паре АИКу. Мы же считаем, что «Ворскле» вполне по силам снова посрамить скептиков и свести ответный матч к ничьей, чего будет достаточно для выхода в следующий раунд квалификации. Коэффициент на ничью в основное время ответного матча – 3,82.

Ориентировочные составы:

АИК: Норфельдт – Бьорнстрем, Папаяннопулос, Милошевич, Мендес – Абдирахман, Аяри, Ларссон, Ринг – Стефанелли, Гвидетти

«Ворскла»: Ризнык - Пердута, Яворский, Зайков, Бацула - Пуцлин, В. Тилль, Козыренко, Олейник – Степанюк, Марлисон.

27 июля, среда

АИК – Ворскла
Сольна. Стадион Friends Arena. 20:00
Прогноз Sport.ua — 2:2
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Источник Sport.ua
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