В среду, 27 июля, в 20:00 состоялся ответный поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в играли шведский АИК и полтавская «Ворскла».

Матч проходил в Стокгольме на Френдс Арене. Первая игра неделей ранее завершилась победой полтавской команды (3:2).

Во втором матче АИК выровнял ситуацию за счет гола Джо Мендеса. А в овертайме победный гол для хозяев поля забил Аксель Бьернстром. При этом есть подозрение, что мяч не пересек линию ворот.

ГОЛ! 1:0. Джо Мендес, 45+3 мин

ГОЛ! 2:0. Аксель Бьернстром, 108 мин