АИК - Ворскла – 2:0 OT. Гол-фантом в Стокгольме? Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор ответного поединка Q2 Лиги конференций
В среду, 27 июля, в 20:00 состоялся ответный поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в играли шведский АИК и полтавская «Ворскла».
Матч проходил в Стокгольме на Френдс Арене. Первая игра неделей ранее завершилась победой полтавской команды (3:2).
Во втором матче АИК выровнял ситуацию за счет гола Джо Мендеса. А в овертайме победный гол для хозяев поля забил Аксель Бьернстром. При этом есть подозрение, что мяч не пересек линию ворот.
ГОЛ! 1:0. Джо Мендес, 45+3 мин
ГОЛ! 2:0. Аксель Бьернстром, 108 мин
События матча
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