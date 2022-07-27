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  4. АИК - Ворскла – 2:0 OT. Гол-фантом в Стокгольме? Видео голов и обзор матча
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27.07.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 2:3 2 : 0
Ворскла
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Лига конференций
27 июля 2022, 23:41 | Обновлено 27 июля 2022, 23:45
1650
2

АИК - Ворскла – 2:0 OT. Гол-фантом в Стокгольме? Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор ответного поединка Q2 Лиги конференций

27 июля 2022, 23:41 | Обновлено 27 июля 2022, 23:45
1650
2
АИК - Ворскла – 2:0 OT. Гол-фантом в Стокгольме? Видео голов и обзор матча
Еспресо

В среду, 27 июля, в 20:00 состоялся ответный поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в играли шведский АИК и полтавская «Ворскла».

Матч проходил в Стокгольме на Френдс Арене. Первая игра неделей ранее завершилась победой полтавской команды (3:2).

Во втором матче АИК выровнял ситуацию за счет гола Джо Мендеса. А в овертайме победный гол для хозяев поля забил Аксель Бьернстром. При этом есть подозрение, что мяч не пересек линию ворот.

ГОЛ! 1:0. Джо Мендес, 45+3 мин

ГОЛ! 2:0. Аксель Бьернстром, 108 мин

События матча

107’
ГОЛ ! Мяч забил Аксель Бьёрнстрём (АИК).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Юсафат Мендес (АИК).
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АИК Ворскла Полтава Лига конференций АИК - Ворскла видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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dimaprogs
Просто ганебно з боку арбітрів. Суддя лошара!!! Але нічого не зміниться.
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+3
ALKOSruLKA
...просто навіщо Європі клуби, які з воюючої країни? ...а так відшили проблему на першій же стадії...
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0
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