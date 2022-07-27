Лига конференций УЕФА. Квалификация. Второй раунд. Ответный матч.

АИК – «Ворскла» - 2:0 (первый матч – 2:3)

Мендес, 45+2, Бернстрем, 107

Отьено, 41, Бауи, 117 – В. Тилль, 45, Бацула, 88, Родригес, 83, Бацула, 88, Ризнык, 112, Пуцлин, 119

АИК: Нордфельдт – Мендес (Ринг, 102), Сичендже (Сисей, 106), Папаяннопулос, Отьено – Бернстрем, Ларссон, Гуссейн, Аяри (Ахмед, 77) – Стефанелли (Мбунга-Кимпиока, 102), Гвидетти (Бауи, 106).

Запасные: Яношевич, Хенарех, Эльбузеди, Атолла, Люстиг.

«Ворскла»: Ризнык – Бацула, Яворский, Зайков (Челядин, 30), Пердута – Олийнык (Кулаковский, 95), Пуцлин, В. Тилль (Родригес, 74), Козыренко – Степанюк, Марлисон.

Запасные: Ткаченко, Исенко, Якубу, Кравчук, Крупский, Изотов, Черныш, Хрипчук, Мельничук.

Арбитр: Милош Миланович (Белград, Сербия).

Стадион: «Френдс Арена» (Стокгольм, Швеция).



В среду, 27-го июля, состоится ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся шведский «АИК» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Стокгольме (Швеция), на поле стадиона «Френдс Арена», начало в 20:00.

Коллектив Виктора Скрипника откровенно удивил достаточно свежей игрой в дебютном матче украинского специалиста во главе клуба. Победы в формально гостевых условиях над действительно мощным шведским коллективом (3:2) никто не ждал. Тем более, что игроки полтавчан при этом будут забивать голы выдающейся красоты. Однако счет первой игры совершенно не позволяет расслабляться, поэтому «Ворсклу» ждет очень тяжелое и ответственное испытание.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «АИК» – «Ворскла». За ходом матча можно следить по этой ссылке.