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  4. АИК – Ворскла – 2:0. Текстовая трансляция матча
Лига конференций
Проходит дальше АИК
27.07.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 2:3 2 : 0
Ворскла
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Лига конференций
27 июля 2022, 20:03 | Обновлено 27 июля 2022, 22:36
25661
21

АИК – Ворскла – 2:0. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА

27 июля 2022, 20:03 | Обновлено 27 июля 2022, 22:36
25661
21
АИК – Ворскла – 2:0. Текстовая трансляция матча
ФК Ворскла

Лига конференций УЕФА. Квалификация. Второй раунд. Ответный матч.

АИК – «Ворскла» - 2:0 (первый матч – 2:3)

Мендес, 45+2, Бернстрем, 107

Отьено, 41, Бауи, 117 – В. Тилль, 45, Бацула, 88, Родригес, 83, Бацула, 88, Ризнык, 112, Пуцлин, 119

АИК: Нордфельдт – Мендес (Ринг, 102), Сичендже (Сисей, 106), Папаяннопулос, Отьено – Бернстрем, Ларссон, Гуссейн, Аяри (Ахмед, 77) – Стефанелли (Мбунга-Кимпиока, 102), Гвидетти (Бауи, 106).

Запасные: Яношевич, Хенарех, Эльбузеди, Атолла, Люстиг.

«Ворскла»: Ризнык – Бацула, Яворский, Зайков (Челядин, 30), Пердута – Олийнык (Кулаковский, 95), Пуцлин, В. Тилль (Родригес, 74), Козыренко – Степанюк, Марлисон.

Запасные: Ткаченко, Исенко, Якубу, Кравчук, Крупский, Изотов, Черныш, Хрипчук, Мельничук.

Арбитр: Милош Миланович (Белград, Сербия).

Стадион: «Френдс Арена» (Стокгольм, Швеция).

В среду, 27-го июля, состоится ответный поединок второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА, в котором сразятся шведский «АИК» и полтавская «Ворскла». Матч пройдет в Стокгольме (Швеция), на поле стадиона «Френдс Арена», начало в 20:00.

Коллектив Виктора Скрипника откровенно удивил достаточно свежей игрой в дебютном матче украинского специалиста во главе клуба. Победы в формально гостевых условиях над действительно мощным шведским коллективом (3:2) никто не ждал. Тем более, что игроки полтавчан при этом будут забивать голы выдающейся красоты. Однако счет первой игры совершенно не позволяет расслабляться, поэтому «Ворсклу» ждет очень тяжелое и ответственное испытание.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «АИК» – «Ворскла». За ходом матча можно следить по этой ссылке.

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Голосов 54
Спрогнозируйте исход матча 2-го раунда квалификации Лиги конференций между командами АИК и Ворскла, который пройдет 27 июля в Стокгольме.

Крупная победа АИК

2 голоса 3.7 %

Минимальная победа АИК

14 голосов 25.93 %

Ничья

29 голосов 53.7 %

Минимальная победа Ворсклы

9 голосов 16.67 %

Крупная победа Ворсклы

0 голосов 0.1 %

Результаты
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 21
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Dmitriy Svistak
нас просто злили щоб не було проблем
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+5
Показать Скрыть 1 ответ
Dmitriy Svistak
боже боже. ворсклу злили ганьба та гола не було навіть близько
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+5
Dmitriy Svistak
гола 100% небуло там жеш неозброєним оком видно.,мяч повністю має перетнути лінію воріт
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+4
Andy_P
А судейка - 3,14дор, позволяет шведам играть очень грязно, местами откровенно грубо. 
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+4
Dmitriy Svistak
і наші будуть собі мовчати інші б роздули міжнародний скандал з цього приводу)
Ответить
+3
Vladislav Pohily
Це типу гола Девіча англійцям тільки навпаки... Як таке можна не побачити.
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+3
Jaime_Lannister
По грі - заслужено, але гола явно не було.
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+2
Злий Глобинець
Ех, як же так? На останній доданій хвилині...
Ответить
+2
Злий Глобинець
Ворскла непогано грає на контрах. Вже і забити могли. А шведи не гнушаються нічим, і порушують правила, і симулюють
Ответить
+2
Dmitriy Svistak
чому всі мовчать якніби  це так має бути(((
Ответить
+1
BekXan
Все таки як би там не було Різниця є не грати пів року плюс новий тренер та і фактично нова команда проти команди яка в середині свого чемпіонату.
Ответить
+1
Jaime_Lannister
Капець. Який там гол?
Ответить
+1
Злий Глобинець
Якщо ворскляни не відсунуть гру від власних воріт, то так і до другого голу недалеко
Ответить
+1
Jaime_Lannister
Хоч би повтор показали.
Ответить
0
Dragon9
Впізнаю стару добру ворсклу))
Фк колгосп)
Ответить
-1
KvlaD
Походу Ворскла первая из наших клубов на вылет, АИК дальше идет
Ответить
-1
serg1508
Знову не можу знайти вiдео... 
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
CheMP
Ворскла,вперёд!!!
Ответить
-1
KvlaD
Колхозники на выход
Ответить
-3
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