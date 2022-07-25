Украина. Премьер лига25 июля 2022, 10:37 | Обновлено 25 июля 2022, 10:45
245
0
АИК – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 27 июля в 20:00 ответный поединок Q2 Лиги конференций из Стокгольма
25 июля 2022, 10:37 | Обновлено 25 июля 2022, 10:45
245
0
В среду, 27 июля, состоится ответный поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором будут играть шведский АИК и полтавская «Ворскла».
Матч пройдет в Стокгольме на Stockholm Arena и начнется в 20:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой полтавчан со счетом 3:2.
Видеотрансляция матча доступна на YouTube-канале Espreso.TV.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 25 июля 2022, 08:56 0
Он связан с футболом
Футбол | 25 июля 2022, 05:45 0
Главный тренер «Эвертона» прокомментировал игру украинского защитника
Другие виды | 25.07.2022, 06:05
Футбол | 24.07.2022, 12:35
Футбол | 24.07.2022, 18:54
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
23.07.2022, 13:13
24.07.2022, 22:40 10
25.07.2022, 01:20 2
23.07.2022, 11:44 6
24.07.2022, 06:45 1
23.07.2022, 15:07 13
Другие виды
24.07.2022, 18:10 1