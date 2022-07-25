АИК – Ворскла. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В среду, 27 июля, состоится ответный поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором будут играть шведский АИК и полтавская «Ворскла».

Матч пройдет в Стокгольме на Stockholm Arena и начнется в 20:00 по киевскому времени. Первая встреча завершилась победой полтавчан со счетом 3:2.

Видеотрансляция матча доступна на YouTube-канале Espreso.TV.

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