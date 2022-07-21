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  4. Атакующий футбол, шедевр Челядина. Ворскла обыграла АИК в Стокгольме
Лига Европы
Ворскла
21.07.2022, FT 3 : 2
АИК
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Лига конференций
21 июля 2022, 21:54 | Обновлено 21 июля 2022, 22:19
4589
15

Атакующий футбол, шедевр Челядина. Ворскла обыграла АИК в Стокгольме

Полтавчане одержали победу в первом матче

21 июля 2022, 21:54 | Обновлено 21 июля 2022, 22:19
4589
15
Атакующий футбол, шедевр Челядина. Ворскла обыграла АИК в Стокгольме
twitter.com/aikfotboll

Как и в прошлом году, полтавская «Ворскла» начинала путь в Лиге конференций со второго квалификационного раунда. На этот раз соперник - шведский АИК - был немного известнее финского «КуПСа», которого тогда полтавчане сенсационно пропустили вперед. Номинально домашняя игра состоялась в Стокгольме, там же пройдет и ответный матч.

Почти полкоманды вышло в старте и в этом году, если продолжать параллели с прошлогодней игрой – Ризнык, Пердута, Яворский, Пуцлин и Степанюк. Этот список, пожалуй, был бы больше, если бы были здоровы Чеснаков и Скляр, но те оказались вне заявки. Тилль тоже был на поле, но не Оливье – Венсан заменил своего брата, получившего тяжелую травму. Кроме того, стоит отметить появление в основе Дениса Олейника, после долгого зарубежного турне вернувшегося играть в Украину.

Ну и, конечно, стоит отметить нового тренера «Ворсклы» – Виктор Скрипник заменил Юрия Максимова и имел возможность одержать свою первую победу во главе новой команды.

Наши начали с места в карьер – после небольшой притирки удалось забить сразу на четвертой минуте. Козыренко навесил слева и Степанюк с линии вратарской головой пробил кипера шведов.

На подъеме «Ворскла» побежала вперед и могла забивать еще – дальний удар Олейника вратарь отбил перед собой, а добить не удалось. Однако АИК тоже оказался не лыком шит. После неудачных дальних ударов Хуссейн решил сыграть иначе – забросил на линию вратарской, наши защитники позволили беспрепятственно Стефанелли пробить в прикосновение. Ризнык среагировал, но против добивания того же Стефанелли оказался бессилен - 1:1. Игра выровнялась и успокоилась.

 

Твиттер АИКа

Старт прошлого сезона запомнился прекрасными забросами Яворского. То же самое исполнил наш центрбек и сегодня – пас через все поле позволил Пердуте справа от лицевой отдать обратно под удар партнеру. Им оказался Козыренко и к своему ассисту добавил еще и гол - его удар с линии штрафной в правый нижний угол Нордфельт отбить не сумел. 2:1. И сразу же Яворский подстраховал Ризныка, отбив сильный удар издали, который, возможно, и влетел бы в дальний угол.

Вообще, левый фланг «Ворсклы» стоит отметить – и Бацула, и Козыренко были очень активными. Первый тоже мог принять участие в результативной атаке – после его заброса Степанюк навешивал слева, но Марлисону банально не хватило роста.

После первых получаса игрового времени показалось, что игра сегодня «Ворскле» должна удаться, если хватит физической готовности. Номинальные гости часто оставляли разрывы между линиями, которые можно было использовать.

Довольно часто на исходе тайма футболисты начали просить у арбитра пенальти. Но тот не дал его ни после попадания Пердуте в руку (рикошет от партнера, но высоко поднятая рука футболиста, стелющегося в подкате – ну такое, на рассмотрение арбитра), ни за падение Марлисона в штрафной АИКа. Удержать победный счет до перерыва не удалось – Мендес прострелил справа, Ризнык отбил на линию штрафной, откуда Себастьян Ларссон буквально прошил частокол ног своих и полтавских футболистов.

Веселая игра в первом тайме давала надежду, что мы увидим во втором тайме еще три-четыре гола. Защита обеих команд явно не выглядела непробиваемой.

В перерыве замен не произошло. Наконец акклиматизировался на поле Венсан Тилль и в стартовые минуты второй половины был заметной фигурой на поле – то закончил сольный проход ударом немного мимо штанги, то раздавал острые передачи, то отбирал мяч.

Вообще, тренерская рука Скрипника была заметна – футболисты «Ворсклы» старались играть в быстрый пас и контролировать мяч. Выглядело неплохо, но прогрессировать есть куда.

В отличие от начала первого тайма, второй такой россыпи моментов не принес. Больше с мячом были номинальные гости, но их прострелы и навесы читали наши защитники и Ризнык.

Первой заменой, сделанной Виктором Скрипиком, стал выход Артема Челядина вместо Юрия Козыренко. Как оказалось, автора гола сменил тоже голеадор – Яворский отобрал в центре, Челядин подобрал и бахнул метров с тридцати. Круглый попал в штангу у правой девятки и влетел в сетку. Шедевр!

На 77 минуте произошло дежавю – Стефанелли снова оказался в одиночестве в нашей вратарской. К счастью, на этот раз ему чуть-чуть не хватило, чтобы достать мяч.

Последние минуты матча шведы отчаянно лезли вперед, но полтавчане умело засушили игру и контролем мяча и тактическими заменами довели игру до победы. Также интересно отметить арбитра, который раздавал желтые карточки по каждому случаю и только чудом не достал красную из кармана.

Твиттер АИКа

Из персоналий стоит отметить Козыренко – в первом тайме гол плюс ассист, Пердуту – за привычную двужильность и боевые качества, а также Венсана Тилля, который в первом тайме был не очень заметным, а во втором тайме успевал повсюду. Ну и Ризныка – сейв на последней минуте был очень кстати.

3:2 - 27 июля в ответном матче, который состоится тоже в Стокгольме, «Ворскла» будет иметь небольшое преимущество.

Лига конференций. 2-й отборочный раунд. Первый матч.

«Ворскла» – АИК – 3:2

Степанюк (4), Козыренко (24), Челядин (69) – Стефанелли (17), С.Ларссон (44)

Пердута (43), Козыренко (57), Степанюк (90) – Папаяннопулос (38), С.Ларссон (54), Ринг (89), Милошевич (91)

«Ворскла»: Ризнык, Бацула, Яворский, Зайков, Пердута, Олейник, Пуцлин, В.Тилль (Фелипе, 88), Козыренко (Челядин, 65), Степанюк (Кравчук, 92), Марлисон.

АИК: Нордфельдт, Мендес (Лустиг, 76; Ринг, 88)), Милошевич, Папаяннопулос, Отьено, Хуссейн, Стефанелли, С.Ларссон, Эльбузеди (Ахмед, 59), Мбунга-Кимпиока (Гвидетти, 59), Бьорнстрём.

Арбитр: Урс Шнидер (Швейцария)

Стадион «Stockholm Arena» (Стокгольм, Швеция)

ВОРСКЛА - АИК. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Челядин (Ворскла).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Ларссон (АИК).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Козыренко (Ворскла).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Стефанелли (АИК).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 15
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Trollface
З Перемогою!
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+22
BekXan
 Чудовий поєдинок і Ворскла дякую хлопці .Челядін таку пушку положив.
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+21
Voxa Hvedyk
Ворскла👍🇺🇦👍
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+21
vitaha33
Несподівано, від цього ще більш приємно
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+10
Igorrr
Вітаю Ворсклу! поздоровляю всіх хто вболівав за полтавську команду, дякую команді за гарний вечір, всім добра і мирного неба. Скрипник топчик!
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+9
⬆️
Давно не видел такого карамболя от двух штанг, как забил Челядин.
Но видел. Как комету Хейла-Боппа в 1997 году.
Надо просто бить пл воротам и что то прилетит.
Теперь даже если Ворскла и не пройдёт дальше, то всё равно галушки  полтавские запомнятся.
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+5
Calm
Браво , Полтава!!!!
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+3
veter
Смотрел трансляцию Еспресо. Спасибо Жеваго и Княжицкому.
Оказывается есть у нас нормальные комментаторы! До последней секунды спокойно и только про футбол. А потом уже спасибо ЗСУ и партизанам. И никакой нервотрёпки про надо удержать или устоять.
 Браво всем!
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Vytas Mesk
Безусловно Скрипник лучший тренер за последние 5 лет в Украине. Не тушуется перед соперником и играет с прессингом в атакующую игру. Видно что с Европы а там на удержание от обороны давно ни кто не играет 
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0
FunnyCat_____
Молодцы Ворскла , игру не видел но результат радует !
Если Скрипнику дадут время и необходимый материал - будет вполне боевая команда !
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0
maksum139
Зіграли в рази краще ніж Динамо
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0
Злий Глобинець
Ворскла супер, Ворскла клас!
Динамо, вчіться у нас!!!
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-7
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