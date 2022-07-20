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20 июля 2022, 06:23 | Обновлено 20 июля 2022, 06:40
232
0

Ворскла – АИК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 21 июля в 20:00 поединок Q2 Лиги конференций из Стокгольма

20 июля 2022, 06:23 | Обновлено 20 июля 2022, 06:40
232
0
Ворскла – АИК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла Полтава

В четверг, 21 июля, состоится первый поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и АИК (Швеция).

Матч пройдет в Стокгольме на Stockholm Arena и начнется в 20:00 по киевскому времени.

Ворскла – АИК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на YouTube-каналах «Ворсклы» и Espreso.TV

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АИК Ворскла Полтава Лига конференций Ворскла - АИК смотреть онлайн
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Источник Sport.ua
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