Лига конференций20 июля 2022, 06:23 | Обновлено 20 июля 2022, 06:40
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Ворскла – АИК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 21 июля в 20:00 поединок Q2 Лиги конференций из Стокгольма
20 июля 2022, 06:23 | Обновлено 20 июля 2022, 06:40
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В четверг, 21 июля, состоится первый поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором будут играть полтавская «Ворскла» и АИК (Швеция).
Матч пройдет в Стокгольме на Stockholm Arena и начнется в 20:00 по киевскому времени.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка
Ворскла – АИК. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на YouTube-каналах «Ворсклы» и Espreso.TV
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