Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого поединка 2-го раунда отбора Лиги конференций
В четверг, 21 июля, проходит первый поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играют полтавская «Ворскла» и АИК (Швеция).
Матч проходит в Стокгольме на Stockholm Arena, начало – в 20:00 по киевскому времени. Ответная игра состоится 28 августа там же.
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В первом тайме команды дважды обменялись забитыми голами. А во второй половине игры Артем Челядин забил невероятный победный гол с 30 метров в девятку!
Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча
Голы: Степанюк, 4, Козыренко, 24, Челядин, 69 – Стефанелли, 17, Ларссон, 44.
Видеообзор матча ожидается в ближайшие минуты
Полная видеозапись матча
События матча
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