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  4. Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча
Лига Европы
Ворскла
21.07.2022, FT 3 : 2
АИК
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Лига конференций
21 июля 2022, 21:59 | Обновлено 21 июля 2022, 22:01
14594
8

Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого поединка 2-го раунда отбора Лиги конференций

21 июля 2022, 21:59 | Обновлено 21 июля 2022, 22:01
14594
8
Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча
Кадр из трансляции

В четверг, 21 июля, проходит первый поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играют полтавская «Ворскла» и АИК (Швеция).

Матч проходит в Стокгольме на Stockholm Arena, начало – в 20:00 по киевскому времени. Ответная игра состоится 28 августа там же.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua!

В первом тайме команды дважды обменялись забитыми голами. А во второй половине игры Артем Челядин забил невероятный победный гол с 30 метров в девятку!

Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча

Голы: Степанюк, 4, Козыренко, 24, Челядин, 69 – Стефанелли, 17, Ларссон, 44.

Видеообзор матча ожидается в ближайшие минуты

Полная видеозапись матча

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Челядин (Ворскла).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Ларссон (АИК).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Юрий Козыренко (Ворскла).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Николас Стефанелли (АИК).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Степанюк (Ворскла).
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АИК Ворскла Полтава Лига конференций Ворскла - АИК видео голов и обзор Артем Челядин Руслан Степанюк Юрий Козыренко Себастьян Ларссон Николас Стефанелли
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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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dimaprogs
Футбол від Ворскли звісно класний, але не порівнюйте АІК та Фанербахче.
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+6
BekXan
Чудовий поєдинок і Ворскла дякую хлопці .Челядін таку пушку положив.
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+6
Виктор Алтухов
Футбол, который приятно смотреть, в отличие от динамовской тягомотины. Скрыпник работает с командой всего 3 недели.
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+5
SeM077
Дякуємо за перемогу. Видно що Скрипник ставить свою гру. Але гру в захисті потрібно покращувати, але видно промінчик вкінці тунелю. Дякую і легіонерами, які не забоялись війни і залишились в клубі або прийшли, а також за нормальну трансляцію і більш менш нормальні коментатори. ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!
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+4
Andrey_1992
Красава, чесно кажучи сумнівався, набагато красивіше зіграли динамівців
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+1
Boghdan1222
А чого Мілошевіча не вигнали за дві жовті картки?🤔
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+1
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