В четверг, 21 июля, проходит первый поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играют полтавская «Ворскла» и АИК (Швеция).

Матч проходит в Стокгольме на Stockholm Arena, начало – в 20:00 по киевскому времени. Ответная игра состоится 28 августа там же.

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В первом тайме команды дважды обменялись забитыми голами. А во второй половине игры Артем Челядин забил невероятный победный гол с 30 метров в девятку!

Ворскла – АИК – 3:2. Пушка от Челядина! Видео голов и обзор матча

Голы: Степанюк, 4, Козыренко, 24, Челядин, 69 – Стефанелли, 17, Ларссон, 44.

Видеообзор матча ожидается в ближайшие минуты

Полная видеозапись матча