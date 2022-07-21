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Ворскла
21.07.2022, FT 3 : 2
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21 июля 2022, 23:23 | Обновлено 21 июля 2022, 23:32
1199
2

СКРИПНИК: «Ребята бились друг за друга и за всю нашу страну»

Наставник «Ворсклы» одержал свою дебютную победу с полтавской командой

21 июля 2022, 23:23 | Обновлено 21 июля 2022, 23:32
1199
2
СКРИПНИК: «Ребята бились друг за друга и за всю нашу страну»
ФК Ворскла. Виктор Скрипник

Наставник «Ворсклы» Виктор Скрипник одержал свою дебютную победу в официальном матче с этим клубом. Полтавская команда победила шведский АИК (3:2) в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

– Конечно, мы очень довольны итогом сегодняшней игры. Но мы знаем, что через неделю игра начнется снова со счета 0:0. И простая победа нашего соперника только в один мяч – это снова ничья. Мы знали, что нам придется в каких-то эпизодах терпеть, потому что АИК – квалифицированная команда, хорошо организованная в каждом игровом звене. Однако это не означало, что мы готовились играть от обороны постоянно. Значительную роль играет искусственное поле. К такому нужно свыкаться, но и с этим мы справились. Уверен, через неделю нас ждет еще более напряженный поединок. И мы будем готовиться к этому.

– До игры все говорили, что АИК – фаворит этого противостояния. Сейчас что-нибудь изменилось?

– Да, мы победили. Впрочем, это не значит, что мы прошли дальше. Если будем в тоже ключе действовать в ответном матче, то есть все шансы для общего успеха. Все будет решаться через неделю.

– Виктор, что вас больше всего удивило в действиях подопечных?

– Я знаком с ребятами всего три недели, поэтому некоторые эпизоды игры и действия отдельных исполнителей стали для меня настоящим откровением. Радовался и удивлялся одновременно! Как только я заглянул в раздевалку, посмотрел на них и понял, как они сегодня хотели биться на поле – друг за друга и за всю нашу страну!

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АИК Ворскла Полтава Лига конференций Ворскла - АИК Виктор Скрипник
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Источник ФК Ворскла
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Володимир Підвірний
Молодці.
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Andrey Ilyashenko
Пес, ти Віктор, навіть з болівальниками Зорі, з клубом не зміг гідно попрощатися. Чорт. 
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0
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