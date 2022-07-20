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АИК
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Лига конференций
20 июля 2022, 16:44 |
277
0

Ворскла - АИК. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

«Ворскла» начинает новый еврокубковый сезон в Швеции

20 июля 2022, 16:44 |
277
0
Ворскла - АИК. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
ФК Ворскла

В четверг, 21 июля «Ворскла» второй среди украинских клубов начнет новый еврокубковый сезон. Несмотря на формально домашний статус, сделает это полтавский клуб в Швеции против местного АИКа. Причины такого парадокса, думаю, объяснять никому не нужно.

«Ворскла»

За последние несколько месяцев все украинские клубы пережили множество изменений, и «Ворскла» - не исключение. Но, в отличие от большинства соперников по чемпионату Украины, сказать, что «Ворскла» стала слабее, язык не повернется.

Ряд сильных подписаний (например, возвращение в Украину Дениса Олейника) позволили полтавчанам создать очень боеспособный состав. А руководить им будет Виктор Скрипник, который заменил на тренерском посту Юрия Максимова. По меркам УПЛ «Ворскла» выглядит очень солидно, но как, с учетом всех обстоятельств, проявят себя украинские клубы в еврокубках – большая загадка.

АИК

Первый соперник «Ворсклы», АИК – по шведским меркам топ-клуб. Коллектив из Сольны 6 раз в своей истории выигрывал чемпионат страны, и в прошлом сезоне (в Швеции чемпионат играют по системе весна-осень) был близок к седьмому титулу. АИК набрал равное количество очков с «Мальме», и уступил лишь по дополнительным показателям.

В нынешнем сезоне команда Бартоша Гржелака на экваторе сезона также остается в гонке за титулом: третье место с отставанием всего в три очка от лидера, «Хэкена». Состав АИКа на бумаге выглядит не очень-то сильнее, чем у «Ворсклы». Самое известное имя в нем – бывший форвард «Манчестер Сити» Джон Гвидетти.

Прогноз на противостояние

Как уже было сказано выше, на бумаге составы АИКа и «Ворсклы» примерно равны по силе. Но фактор игрового тонуса может оказаться решающим в этом матче. Так считают и букмекеры, которые отдают заметное преимущество шведской команде. Мы считаем, что «Ворскла» сможет дать достойный бой в первом матче, но все же ставим на победу АИКа, коэффициент – 1,53.

21 июля, четверг

Ворскла – АИК
Стокгольм. Стадион Stockholm Arena. 21:00
ВОРСКЛА - АИК. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 0:1
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Источник Sport.ua
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