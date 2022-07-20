В четверг, 21 июля «Ворскла» второй среди украинских клубов начнет новый еврокубковый сезон. Несмотря на формально домашний статус, сделает это полтавский клуб в Швеции против местного АИКа. Причины такого парадокса, думаю, объяснять никому не нужно.

«Ворскла»

За последние несколько месяцев все украинские клубы пережили множество изменений, и «Ворскла» - не исключение. Но, в отличие от большинства соперников по чемпионату Украины, сказать, что «Ворскла» стала слабее, язык не повернется.

Ряд сильных подписаний (например, возвращение в Украину Дениса Олейника) позволили полтавчанам создать очень боеспособный состав. А руководить им будет Виктор Скрипник, который заменил на тренерском посту Юрия Максимова. По меркам УПЛ «Ворскла» выглядит очень солидно, но как, с учетом всех обстоятельств, проявят себя украинские клубы в еврокубках – большая загадка.

АИК

Первый соперник «Ворсклы», АИК – по шведским меркам топ-клуб. Коллектив из Сольны 6 раз в своей истории выигрывал чемпионат страны, и в прошлом сезоне (в Швеции чемпионат играют по системе весна-осень) был близок к седьмому титулу. АИК набрал равное количество очков с «Мальме», и уступил лишь по дополнительным показателям.

В нынешнем сезоне команда Бартоша Гржелака на экваторе сезона также остается в гонке за титулом: третье место с отставанием всего в три очка от лидера, «Хэкена». Состав АИКа на бумаге выглядит не очень-то сильнее, чем у «Ворсклы». Самое известное имя в нем – бывший форвард «Манчестер Сити» Джон Гвидетти.

Прогноз на противостояние

Как уже было сказано выше, на бумаге составы АИКа и «Ворсклы» примерно равны по силе. Но фактор игрового тонуса может оказаться решающим в этом матче. Так считают и букмекеры, которые отдают заметное преимущество шведской команде. Мы считаем, что «Ворскла» сможет дать достойный бой в первом матче, но все же ставим на победу АИКа, коэффициент – 1,53.

21 июля, четверг