В четверг, 21 июля, состоится первый поединок 2-го отборочного раунда Лиги конференций, в котором полтавская «Ворскла» встретится с АИКом (Стокгольм, Швеция). Матч пройдет в Стокгольме на стадионе «Stockholm Arena» и начнется в 20:00 по киевскому времени.

К еврокубковому противостоянию полтавчане готовились в Польше, где провели четыре спарринга (2 победы и 2 поражения). Этим летом «зелено-белых» возглавил Виктор Скрипник, сменивший на тренерском мостике «Ворсклы» Юрия Максимова. Напомним, что прошлый чемпионат, который был прерван из-за российского вторжения, полтавчане завершили на пятом месте турнирной таблицы УПЛ.

АИК перед встречами с «Ворсклой» пребывает в более выгодном положении. Во-первых, футболисты стокгольмского клуба находятся в хорошем тонусе, поскольку чемпионат Швеции стартовал еще весной (после 15-ти матчей АИК занимает третье место турнирной таблицы). А во вторых, обе дуэли с «черно-желтыми» полтавчане проведут фактически на поле соперников.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ворскла» – АИК, за которой можно следить здесь.