Лига конференций
Лига конференций28 июля 2022, 00:55 | Обновлено 28 июля 2022, 01:07
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Виктор СКРИПНИК: «Семь месяцев простоя невозможно спрятать»
Наставник «Ворсклы» пояснил причины поражения в Лиге конференций
28 июля 2022, 00:55 | Обновлено 28 июля 2022, 01:07
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В среду, 27 июля, в 20:00 состоялся ответный поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играли шведский АИК и полтавская «Ворскла» (2:0 д.в).
Матч проходил в Стокгольме на «Френдс Арене». Первая игра неделей ранее завершилась победой полтавской команды (3:2).
Наставник полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник после поражения в матче отметил, что сказались семь месяцев простоя команды из-за войны.
События матча
107’
ГОЛ ! Мяч забил Аксель Бьёрнстрём (АИК).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Юсафат Мендес (АИК).
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Комментарии 1
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Це всі розуміють не тільки 7 місяців а і втрата більше половини основи.Та й участь наших команд в ерокубках при таких обставинах це вже чудо.
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