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27.07.2022, FT 2-й матч. Результат первого матча 2:3 2 : 0
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Лига конференций
28 июля 2022, 00:55 | Обновлено 28 июля 2022, 01:07
197
1

Виктор СКРИПНИК: «Семь месяцев простоя невозможно спрятать»

Наставник «Ворсклы» пояснил причины поражения в Лиге конференций

28 июля 2022, 00:55 | Обновлено 28 июля 2022, 01:07
197
1
Виктор СКРИПНИК: «Семь месяцев простоя невозможно спрятать»
ФК Ворскла Полтава. Виктор Скрипник

В среду, 27 июля, в 20:00 состоялся ответный поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играли шведский АИК и полтавская «Ворскла» (2:0 д.в).

Матч проходил в Стокгольме на «Френдс Арене». Первая игра неделей ранее завершилась победой полтавской команды (3:2).

Наставник полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник после поражения в матче отметил, что сказались семь месяцев простоя команды из-за войны.

События матча

107’
ГОЛ ! Мяч забил Аксель Бьёрнстрём (АИК).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Юсафат Мендес (АИК).
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АИК Ворскла Полтава Лига конференций АИК - Ворскла Виктор Скрипник
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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BekXan
Це всі розуміють не тільки 7 місяців а і втрата більше половини основи.Та й участь наших команд в ерокубках при таких обставинах це вже чудо.
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