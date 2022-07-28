Виктор СКРИПНИК: «Семь месяцев простоя невозможно спрятать»

В среду, 27 июля, в 20:00 состоялся ответный поединок 2-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором играли шведский АИК и полтавская «Ворскла» (2:0 д.в).

Матч проходил в Стокгольме на «Френдс Арене». Первая игра неделей ранее завершилась победой полтавской команды (3:2).

Наставник полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник после поражения в матче отметил, что сказались семь месяцев простоя команды из-за войны.