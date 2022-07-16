К Шахтеру на сборах присоединились Вакула и Чех

К тренировкам вместе с донецким «Шахтером» приступили Максим Чех и Владислав Вакула.

Чех три последних сезона провел в составе «Мариуполя», а 23-летний Вакула зимой подписал арендный договор с «Полесьем», но не сыграл за житомирян в официальных матчах из-за российского вторжения.

Напомним, первый этап сборов «Щахтера» в Нидерландах продлится до 30 июля. «Оранжево-черные» планируют провести 3 благотворительных матча, среди которых – встреча с «Аяксом» (26 июля).