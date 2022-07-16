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  4. К Шахтеру на сборах присоединились Вакула и Чех
Украина. Премьер лига
16 июля 2022, 13:10 | Обновлено 16 июля 2022, 13:19
542
0

К Шахтеру на сборах присоединились Вакула и Чех

Ранее оба футболиста играли в арендах

16 июля 2022, 13:10 | Обновлено 16 июля 2022, 13:19
542
0
К Шахтеру на сборах присоединились Вакула и Чех
ФК Шахтер Донецк. Владислав Вакула

К тренировкам вместе с донецким «Шахтером» приступили Максим Чех и Владислав Вакула.

Чех три последних сезона провел в составе «Мариуполя», а 23-летний Вакула зимой подписал арендный договор с «Полесьем», но не сыграл за житомирян в официальных матчах из-за российского вторжения.

Напомним, первый этап сборов «Щахтера» в Нидерландах продлится до 30 июля. «Оранжево-черные» планируют провести 3 благотворительных матча, среди которых – встреча с «Аяксом» (26 июля).

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Шахтер Донецк Владислав Вакула Максим Чех учебно-тренировочные сборы
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Источник ФК Шахтер Донецк
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