ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал десятого новичка
Евгений Банада продолжит карьеру в криворожском клубе
ФК «Кривбасс» подписал контракт с десятым новичком – Евгением Банадой.
В Кривбассе 30-летний полузащитник будет выступать под номером 44.
Предыдущим клубом Банады был «Металлист», за который Евгений в сезоне-2021/2022 сыграл 13 матчей в Первой лиге, забил 6 голов.
Ранее «Кривбасс» подписал вратаря Андрея Клищука, защитников Тимура Стецькова, Виталия Вернидуба и Евгения Афанасенко, полузащитников Андрея Понедельника, Тимура Кораблина, Дмитрия Хомченовского и Максима Задераку, а также нападающего Дениса Устименко.
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