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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал десятого новичка
Украина. Премьер лига
14 июля 2022, 18:46 |
933
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал десятого новичка

Евгений Банада продолжит карьеру в криворожском клубе

14 июля 2022, 18:46 |
933
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал десятого новичка
ФК Кривбасс. Евгений Банада

ФК «Кривбасс» подписал контракт с десятым новичком – Евгением Банадой.

В Кривбассе 30-летний полузащитник будет выступать под номером 44.

Предыдущим клубом Банады был «Металлист», за который Евгений в сезоне-2021/2022 сыграл 13 матчей в Первой лиге, забил 6 голов.

Ранее «Кривбасс» подписал вратаря Андрея Клищука, защитников Тимура Стецькова, Виталия Вернидуба и Евгения Афанасенко, полузащитников Андрея Понедельника, Тимура Кораблина, Дмитрия Хомченовского и Максима Задераку, а также нападающего Дениса Устименко.

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Источник ФК Кривбасс
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