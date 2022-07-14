ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал десятого новичка

ФК «Кривбасс» подписал контракт с десятым новичком – Евгением Банадой.

В Кривбассе 30-летний полузащитник будет выступать под номером 44.

Предыдущим клубом Банады был «Металлист», за который Евгений в сезоне-2021/2022 сыграл 13 матчей в Первой лиге, забил 6 голов.

Ранее «Кривбасс» подписал вратаря Андрея Клищука, защитников Тимура Стецькова, Виталия Вернидуба и Евгения Афанасенко, полузащитников Андрея Понедельника, Тимура Кораблина, Дмитрия Хомченовского и Максима Задераку, а также нападающего Дениса Устименко.