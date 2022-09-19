Украина. Премьер лига19 сентября 2022, 19:55 | Обновлено 19 сентября 2022, 19:57
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Источник: Кривбасс подпишет ивуарийского вингера
Жан-Морель По пополнит состав украинской команды
19 сентября 2022, 19:55 | Обновлено 19 сентября 2022, 19:57
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По информации журналиста Игоря Бурбаса, «Кривбасс» договорился о переходе ивуарийского правого вингера Жана-Мореля По.
25-летний игрок сейчас ожидает визу, чтобы приехать в Украину. Арендный договор будет рассчитан на один сезон. Контракт По принадлежит египетскому клубу «Исмаили».
Жан-Морель последние сезоны выступал в беларуси за «Торпедо», «Неман» и «Динамо» Минск. Провел 2 матча за сборную Кот-д'Ивуара.
Команда Юрия Вернидуба в четырех турах УПЛ набрала 1 пункт и не забила ни одного гола.
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