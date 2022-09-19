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Украина. Премьер лига
19 сентября 2022, 19:55 | Обновлено 19 сентября 2022, 19:57
765
0

Источник: Кривбасс подпишет ивуарийского вингера

Жан-Морель По пополнит состав украинской команды

19 сентября 2022, 19:55 | Обновлено 19 сентября 2022, 19:57
765
0
Источник: Кривбасс подпишет ивуарийского вингера
dinamo-minsk.by

По информации журналиста Игоря Бурбаса, «Кривбасс» договорился о переходе ивуарийского правого вингера Жана-Мореля По.

25-летний игрок сейчас ожидает визу, чтобы приехать в Украину. Арендный договор будет рассчитан на один сезон. Контракт По принадлежит египетскому клубу «Исмаили».

Жан-Морель последние сезоны выступал в беларуси за «Торпедо», «Неман» и «Динамо» Минск. Провел 2 матча за сборную Кот-д'Ивуара.

Команда Юрия Вернидуба в четырех турах УПЛ набрала 1 пункт и не забила ни одного гола.

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