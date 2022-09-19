Источник: Кривбасс подпишет ивуарийского вингера

По информации журналиста Игоря Бурбаса, «Кривбасс» договорился о переходе ивуарийского правого вингера Жана-Мореля По.

25-летний игрок сейчас ожидает визу, чтобы приехать в Украину. Арендный договор будет рассчитан на один сезон. Контракт По принадлежит египетскому клубу «Исмаили».

Жан-Морель последние сезоны выступал в беларуси за «Торпедо», «Неман» и «Динамо» Минск. Провел 2 матча за сборную Кот-д'Ивуара.

Команда Юрия Вернидуба в четырех турах УПЛ набрала 1 пункт и не забила ни одного гола.