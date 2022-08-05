ОФИЦИАЛЬНО. Воспитанник Карпат вернулся в родной клуб

«Карпаты» арендовали центрального полузащитника Юрия Тлумака. Его контракт принадлежит луганской «Заре».

Соглашение рассчитано на один год. За «Карпаты» Юрий будет выступать под 10-м номером.

Тлумак является воспитанником «Карпат». Летом 2020 года он подписал контракт с «Динамо». Затем хавбек отправился в аренду в «Черноморец».

За «Черноморец» 20-летний футболист в прошлом сезоне сыграл 13 матчей в Премьер-лиге и отличился одним забитым мячом. Также за «моряков» отыграл 2 матча в Кубке Украины.

Новобранец поделился своими эмоциями о переходе в «Карпаты»:

«У меня очень положительные впечатления, я счастлив, потому что вернулся в родной город. Играть за такой клуб – это серьезный вызов, ведь «Карпаты» – это команда, в которой я вырос!»