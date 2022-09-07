ОФИЦИАЛЬНО. Бельгийский клуб арендовал защитника Руха
Алескей Сыч продолжит карьеру в «Кортрейке»
Украинский футбольный клуб «Рух» согласовал переход Алексея Сыча в бельгийский клуб «Кортрейк».
Украинский защитник перешел в новый клуб на правах аренды с правом выкупа. Контракт рассчитан до конца сезона 2022/23. Сумма трансфера не сообщается
За клуб из Львова Алексей Сыч выступал с 2020 года. За это время провел 18 матчей за основную команду «Руха», результативными действиями не отметился.
В текущем сезоне «Кортрейк» после 7 туров расположился на 12-й строчке в чемпионате Бельгии.
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