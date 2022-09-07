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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бельгийский клуб арендовал защитника Руха
Украина. Премьер лига
07 сентября 2022, 09:56 |
548
2

ОФИЦИАЛЬНО. Бельгийский клуб арендовал защитника Руха

Алескей Сыч продолжит карьеру в «Кортрейке»

07 сентября 2022, 09:56 |
548
2
ОФИЦИАЛЬНО. Бельгийский клуб арендовал защитника Руха
Instagram. Алексей Сыч

Украинский футбольный клуб «Рух» согласовал переход Алексея Сыча в бельгийский клуб «Кортрейк».

Украинский защитник перешел в новый клуб на правах аренды с правом выкупа. Контракт рассчитан до конца сезона 2022/23. Сумма трансфера не сообщается

За клуб из Львова Алексей Сыч выступал с 2020 года. За это время провел 18 матчей за основную команду «Руха», результативными действиями не отметился.

В текущем сезоне «Кортрейк» после 7 туров расположился на 12-й строчке в чемпионате Бельгии.

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Алексей Сыч Кортрейк Рух Львов трансферы трансферы УПЛ
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Источник ФК Рух Львов
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Gargantua
команд стартовала с трех поражений, никого не купили для усиления и еще и отдают ведущего игрока.
Грише надоел футбол?
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