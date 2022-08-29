ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Ворсклы перешел в кипрский клуб Айя Напа
Амилькар Коджови предпочел покинуть Украину
20-летний левый вингер «Ворсклы» Амилькар Коджови продолжит карьеру в чемпионате Кипра.
Испанец, у которого также имеется английское гражданство, перешел в клуб «Айя Напа».
Условия трансфера, равно как и личной договоренности Коджови с киприотами не раскрываются, однако, по данным Transfermarkt, Амилькар покинул полтавский клуб на правах свободного агента.
Напомним, «Ворскла» подписала Коджови в январе 2021 года. За время, проведенное в Полтаве, легионер отыграл за команду 8 матчей в рамках всех турниров и записал на свой счет 1 забитый мяч.
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