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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Ворсклы перешел в кипрский клуб Айя Напа
Украина. Премьер лига
29 августа 2022, 18:15 |
409
0

ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Ворсклы перешел в кипрский клуб Айя Напа

Амилькар Коджови предпочел покинуть Украину

29 августа 2022, 18:15 |
409
0
ОФИЦИАЛЬНО. Вингер Ворсклы перешел в кипрский клуб Айя Напа
Instagram. Амилькар Коджови

20-летний левый вингер «Ворсклы» Амилькар Коджови продолжит карьеру в чемпионате Кипра.

Испанец, у которого также имеется английское гражданство, перешел в клуб «Айя Напа».

Условия трансфера, равно как и личной договоренности Коджови с киприотами не раскрываются, однако, по данным Transfermarkt, Амилькар покинул полтавский клуб на правах свободного агента.

Напомним, «Ворскла» подписала Коджови в январе 2021 года. За время, проведенное в Полтаве, легионер отыграл за команду 8 матчей в рамках всех турниров и записал на свой счет 1 забитый мяч.

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Источник Sport.ua
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