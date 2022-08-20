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Украина. Премьер лига
20 августа 2022, 13:13 | Обновлено 20 августа 2022, 13:31
152
0

Металлист 1925 подписал бразильца и двух воспитанников Шахтера

Вендел уже успел поиграть в Украине за «Волчанск»

20 августа 2022, 13:13 | Обновлено 20 августа 2022, 13:31
152
0
Металлист 1925 подписал бразильца и двух воспитанников Шахтера
ФК Металлист 1925

Харьковский «Металлист 1925» объявил о трансфере бразильского центрального полузащитника Вендела.

Контракт с 21-летним бразильцем подписан по схеме 1+1. Футболист будет выступать под 48-м номером.

Вендел стал восьмым летним новичком харьковского клуба. В прошлом сезоне он выступал за «Волчанск», за который провел 15 матчей во Второй лиге и 2 матча в Кубке Украины, забил 4 гола.

Также харьковский клуб усилился двумя воспитанниками «Шахтера» – вингером Артемом Дудиком и форвардом Андреем Чируком.

 

 

 

 

 

 

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Волчанск Металлист 1925 Вендел трансферы трансферы УПЛ Артем Дудик Андрей Чирук
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Источник ФК Металлист 1925
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