Металлист 1925 подписал бразильца и двух воспитанников Шахтера
Вендел уже успел поиграть в Украине за «Волчанск»
Харьковский «Металлист 1925» объявил о трансфере бразильского центрального полузащитника Вендела.
Контракт с 21-летним бразильцем подписан по схеме 1+1. Футболист будет выступать под 48-м номером.
Вендел стал восьмым летним новичком харьковского клуба. В прошлом сезоне он выступал за «Волчанск», за который провел 15 матчей во Второй лиге и 2 матча в Кубке Украины, забил 4 гола.
Также харьковский клуб усилился двумя воспитанниками «Шахтера» – вингером Артемом Дудиком и форвардом Андреем Чируком.
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