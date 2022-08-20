Металлист 1925 подписал бразильца и двух воспитанников Шахтера

Харьковский «Металлист 1925» объявил о трансфере бразильского центрального полузащитника Вендела.

Контракт с 21-летним бразильцем подписан по схеме 1+1. Футболист будет выступать под 48-м номером.

Вендел стал восьмым летним новичком харьковского клуба. В прошлом сезоне он выступал за «Волчанск», за который провел 15 матчей во Второй лиге и 2 матча в Кубке Украины, забил 4 гола.

Также харьковский клуб усилился двумя воспитанниками «Шахтера» – вингером Артемом Дудиком и форвардом Андреем Чируком.