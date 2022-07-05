Украина. Премьер лига05 июля 2022, 02:36 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрия усилилась воспитанником Динамо
Артем Шулянский подписал контракт на три года
05 июля 2022, 02:36 |
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ФК «Александрия» подписал трехлетний контракт с полузащитником Артемом Шулянским.
Соглашение рассчитано до 31 мая 2025 года.
Артём – воспитанник футбольной академии киевского «Динамо». В составе динамовцев играл в Юношеской Лиге УЕФА. Защищал цвета столичного клуба в командах U-19 и U-21. Также привлекался в ряды юношеских сборных Украины разных возрастов.
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