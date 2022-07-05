ОФИЦИАЛЬНО. Александрия усилилась воспитанником Динамо

ФК «Александрия» подписал трехлетний контракт с полузащитником Артемом Шулянским.

Соглашение рассчитано до 31 мая 2025 года.

Артём – воспитанник футбольной академии киевского «Динамо». В составе динамовцев играл в Юношеской Лиге УЕФА. Защищал цвета столичного клуба в командах U-19 и U-21. Также привлекался в ряды юношеских сборных Украины разных возрастов.