ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс арендовал перспективного хавбека Динамо

Официальный сайт «Кривбасса» сообщил о том, что клуб арендовал у «Динамо» полузащитника Назара Волошина.

19-летний игрок перебрался в команду Юрия Вернидуба на правах годичной аренды. Волошин еще не дебютировал в УПЛ, а в прошлом сезоне был лидером юношеской команды киевлян.

Забил 7 голов в чемпионате U-19, а также оформил 2 гола и 3 ассиста в Юношеской Лиге УЕФА.