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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс арендовал перспективного хавбека Динамо
Украина. Премьер лига
17 июля 2022, 10:26 | Обновлено 17 июля 2022, 10:29
1321
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс арендовал перспективного хавбека Динамо

Назар Волошин перебрался в команду Вернидуба

17 июля 2022, 10:26 | Обновлено 17 июля 2022, 10:29
1321
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс арендовал перспективного хавбека Динамо
ФК Кривбасс. Назар Волошин

Официальный сайт «Кривбасса» сообщил о том, что клуб арендовал у «Динамо» полузащитника Назара Волошина.

19-летний игрок перебрался в команду Юрия Вернидуба на правах годичной аренды. Волошин еще не дебютировал в УПЛ, а в прошлом сезоне был лидером юношеской команды киевлян.

Забил 7 голов в чемпионате U-19, а также оформил 2 гола и 3 ассиста в Юношеской Лиге УЕФА.

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Кривбасс Кривой Рог Динамо Киев Назар Волошин трансферы трансферы УПЛ
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Источник ФК Кривбасс
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