Украина. Премьер лига17 июля 2022, 10:26 | Обновлено 17 июля 2022, 10:29
1321
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс арендовал перспективного хавбека Динамо
Назар Волошин перебрался в команду Вернидуба
17 июля 2022, 10:26 | Обновлено 17 июля 2022, 10:29
1321
0
Официальный сайт «Кривбасса» сообщил о том, что клуб арендовал у «Динамо» полузащитника Назара Волошина.
19-летний игрок перебрался в команду Юрия Вернидуба на правах годичной аренды. Волошин еще не дебютировал в УПЛ, а в прошлом сезоне был лидером юношеской команды киевлян.
Забил 7 голов в чемпионате U-19, а также оформил 2 гола и 3 ассиста в Юношеской Лиге УЕФА.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 июля 2022, 17:50 10
Ярослав снова будет носить «оранжево-черные» цвета
Футбол | 16 июля 2022, 20:39 15
Африканец, в отличие от бразильцев, наверняка гораздо лучше понимает происходящее в Украине
Футбол | 16.07.2022, 15:25
Теннис | 17.07.2022, 06:23
Футбол | 17.07.2022, 09:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.07.2022, 23:17 4
15.07.2022, 16:32 20
16.07.2022, 12:05 7
16.07.2022, 03:20 2
16.07.2022, 23:15
16.07.2022, 09:38 5
15.07.2022, 14:41 4
16.07.2022, 20:03 4