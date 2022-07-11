ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал полузащитника Металлиста 1925

Перед стартом нового сезона УПЛ ФК «Кривбасс» подписал очередного новичка – Максима Задерака. Детали контракта не сообщаются.

В составе «красно-белых» новичок будет выступать под номером 94.

Последний клуб 27-летнего полузащитника – «Металлист 1925» Харьков. В сезоне-2021/2022 сыграл 10 матчей. Провел 314 минут на поле, в пассиве 1 предупреждение.