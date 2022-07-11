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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал полузащитника Металлиста 1925
Украина. Премьер лига
11 июля 2022, 11:10 | Обновлено 11 июля 2022, 11:17
616
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал полузащитника Металлиста 1925

Максим Задерака продолжит карьеру в клубе из Кривого Рога

11 июля 2022, 11:10 | Обновлено 11 июля 2022, 11:17
616
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал полузащитника Металлиста 1925
ФК Кривбасс. Максим Задерака

Перед стартом нового сезона УПЛ ФК «Кривбасс» подписал очередного новичка – Максима Задерака. Детали контракта не сообщаются.

В составе «красно-белых» новичок будет выступать под номером 94.

Последний клуб 27-летнего полузащитника – «Металлист 1925» Харьков. В сезоне-2021/2022 сыграл 10 матчей. Провел 314 минут на поле, в пассиве 1 предупреждение.

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Максим Задерака трансферы Кривбасс Кривой Рог трансферы УПЛ Металлист 1925
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Источник ФК Кривбасс
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