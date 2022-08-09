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09 августа 2022, 04:20 |
109
0

Артем Холод подписал контракт с клубом из США

Украинский футболист продолжит карьеру в клубе «Эль Пасо Локомотив»

09 августа 2022, 04:20 |
109
0
Артем Холод подписал контракт с клубом из США
ФК Шахтер Донецк. Артем Холод

Защитник Артем Холод стал игроком американского клуба «Эль Пасо Локомотив».

Отметим, что украинец принадлежит донецкому «Шахтеру», но в прошлом сезоне играл в аренде в «Мариуполе».

В прошлом сезоне Артем провел 4 матча за «Мариуполь» в УПЛ и 2 в Кубке Украины. Результативными действиями не отличился.

В сезоне 2020/2021 находился в аренде у «Металлист 1925», где провел 18 матчей в Первой лиге.

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