Артем Холод подписал контракт с клубом из США

Защитник Артем Холод стал игроком американского клуба «Эль Пасо Локомотив».

Отметим, что украинец принадлежит донецкому «Шахтеру», но в прошлом сезоне играл в аренде в «Мариуполе».

В прошлом сезоне Артем провел 4 матча за «Мариуполь» в УПЛ и 2 в Кубке Украины. Результативными действиями не отличился.

В сезоне 2020/2021 находился в аренде у «Металлист 1925», где провел 18 матчей в Первой лиге.