ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал хавбека, считавшегося пропавшим без вести
20-летний Родион Плакса до этого выступал за «Мариуполь»
Одесский «Черноморец» подписал контракт с 20-летним хавбеком Родионом Плаксой.
Полузащитник до этого выступал за «Мариуполь» (5 матчей в минувшем сезоне).
Пресс-служба« Черноморца» рассказала, что игрок некоторое время в марте считался пропавшим без вести из-за войны:
«Родион с 23 февраля находился в Мариуполе. С 5 марта парень считался пропавшим без вести. Он вместе с сестрой провел в городе под обстрелами целый месяц без воды, газа и электричества. Только 25 марта им удалось уехать.
Чудом сложились обстоятельства: нашелся автомобиль у соседей, 5 литров бензина. И удалось пройти вражеские блокпосты – 18 раз! Еще месяц Родион провел в не менее опасном Бердянске. Его отец все еще живет в населенном пункте Донецкой области, который находится на линии фронта.
Сейчас парень в Одессе. Мы невероятно рады приветствовать его в нашем городе. Надеемся, что команда и болельщики смогут создать для него теплую атмосферу, в которой его талант и мастерство раскроются в полную силу».
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