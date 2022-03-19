Найдите Родиона Плаксу. Пропал 20-летний полузащитник Мариуполя

Украинское футбольное сообщество сообщило об исчезновении 20-летнего полузащитника «Мариуполя» Родиона Плаксы.

Футбольный агент Александр Панков, защитник «Десны» Евгений Селин и другие футболисты УПЛ на своих страницах в социальной сети Instagram забили тревогу и призывают всех, кому хоть что-то известно о Родионе, как можно быстрее известить об этом.

Плакса является одним из талантливейших футболистов молодежного состава «Мариуполя», кандидатом в молодежную сборную Украины. Последний раз он выходил на связь 5 марта.