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Найдите Родиона Плаксу. Пропал 20-летний полузащитник Мариуполя

Футболисты УПЛ на своих страницах в социальной сети Instagram забили тревогу

  • 19.03.2022 03:21
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Найдите Родиона Плаксу. Пропал 20-летний полузащитник Мариуполя
© ФК Мариуполь. Родион Плакса

Украинское футбольное сообщество сообщило об исчезновении 20-летнего полузащитника «Мариуполя» Родиона Плаксы.

Футбольный агент Александр Панков, защитник «Десны» Евгений Селин и другие футболисты УПЛ на своих страницах в социальной сети Instagram забили тревогу и призывают всех, кому хоть что-то известно о Родионе, как можно быстрее известить об этом.

Плакса является одним из талантливейших футболистов молодежного состава «Мариуполя», кандидатом в молодежную сборную Украины. Последний раз он выходил на связь 5 марта.

Источник — Sport.ua

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