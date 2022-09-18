ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Чайковский – игрок Металлиста

Опорный полузащитник Игорь Чайковский стал игроком футбольного клуба «Металлист». Детали контракта не сообщаются.

Ранее Чайковский выступал в УПЛ за луганскую «Зарю», «Мариуполь» и «Ингулец». В 2012 году Игорь в составе сборной Украины U-19 стал чемпионом Европы.

В составе «Металлиста» Игорь Чайковский будет играть под 4-м номером.

Ранее харьковский клуб заявил игроку на УПЛ.