Украина. Премьер лига18 сентября 2022, 16:32 | Обновлено 18 сентября 2022, 16:33
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ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Чайковский – игрок Металлиста
Харьковский клуб подписал опорного полузащитника
18 сентября 2022, 16:32 | Обновлено 18 сентября 2022, 16:33
386
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Опорный полузащитник Игорь Чайковский стал игроком футбольного клуба «Металлист». Детали контракта не сообщаются.
Ранее Чайковский выступал в УПЛ за луганскую «Зарю», «Мариуполь» и «Ингулец». В 2012 году Игорь в составе сборной Украины U-19 стал чемпионом Европы.
В составе «Металлиста» Игорь Чайковский будет играть под 4-м номером.
Ранее харьковский клуб заявил игроку на УПЛ.
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