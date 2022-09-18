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Украина. Премьер лига
18 сентября 2022, 16:32 | Обновлено 18 сентября 2022, 16:33
386
0

ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Чайковский – игрок Металлиста

Харьковский клуб подписал опорного полузащитника

18 сентября 2022, 16:32 | Обновлено 18 сентября 2022, 16:33
386
0
ОФИЦИАЛЬНО. Игорь Чайковский – игрок Металлиста
ФК Металлист. Игорь Чайковский

Опорный полузащитник Игорь Чайковский стал игроком футбольного клуба «Металлист». Детали контракта не сообщаются.

Ранее Чайковский выступал в УПЛ за луганскую «Зарю», «Мариуполь» и «Ингулец». В 2012 году Игорь в составе сборной Украины U-19 стал чемпионом Европы.

В составе «Металлиста» Игорь Чайковский будет играть под 4-м номером.

Ранее харьковский клуб заявил игроку на УПЛ.

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Источник ФК Металлист
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