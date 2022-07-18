Один из лидеров Александрии следующий сезон проведет в Индии
Иван Калюжный выбрал экзотическое место для продолжения карьеры
24-летний полузащитник «Александрии» Иван Калюжный перебрался в Индию. Новым клубом украинца стал индийский «Керала Бластерс». Индийский клуб взял в аренду игрока на один год.
A tale of 2 Ivans 😁👌— Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) July 18, 2022
Let's welcome Ukrainian midfielder, Ivan Kaliuzhnyi, as he joins us on loan till the end of the season! 💛
The transfer is subject to a medical which will be completed in due course. #SwagathamIvan #YennumYellow #KBFC #കേരളബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് pic.twitter.com/FxzbXqd9rU
Отметим, что после начала войны Калюжный отправился в Исландию, где успел сыграть 6 матчей за «Кефлафик».
Контракт Калюжного с «Александрией» действителен еще три года - до лета 2025 года.
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