Один из лидеров Александрии следующий сезон проведет в Индии

24-летний полузащитник «Александрии» Иван Калюжный перебрался в Индию. Новым клубом украинца стал индийский «Керала Бластерс». Индийский клуб взял в аренду игрока на один год.

A tale of 2 Ivans 😁👌



Let's welcome Ukrainian midfielder, Ivan Kaliuzhnyi, as he joins us on loan till the end of the season! 💛



The transfer is subject to a medical which will be completed in due course. #SwagathamIvan #YennumYellow #KBFC #കേരളബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് pic.twitter.com/FxzbXqd9rU — Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) July 18, 2022

Отметим, что после начала войны Калюжный отправился в Исландию, где успел сыграть 6 матчей за «Кефлафик».

Контракт Калюжного с «Александрией» действителен еще три года - до лета 2025 года.