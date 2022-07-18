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Украина. Премьер лига
18 июля 2022, 17:24 | Обновлено 18 июля 2022, 17:33
803
1

Один из лидеров Александрии следующий сезон проведет в Индии

Иван Калюжный выбрал экзотическое место для продолжения карьеры

18 июля 2022, 17:24 | Обновлено 18 июля 2022, 17:33
803
1
Один из лидеров Александрии следующий сезон проведет в Индии
ФК Александрия. Иван Калюжный

24-летний полузащитник «Александрии» Иван Калюжный перебрался в Индию. Новым клубом украинца стал индийский «Керала Бластерс». Индийский клуб взял в аренду игрока на один год.

 

 

Отметим, что после начала войны Калюжный отправился в Исландию, где успел сыграть 6 матчей за «Кефлафик».

Контракт Калюжного с «Александрией» действителен еще три года - до лета 2025 года.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Rolan Stkomarovskiy
Короче футбольори - в нас якісь обрані люди. Якась привілейована професія. І аби ж грали нормально в футбол. А то ....
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