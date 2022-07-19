ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в Пюник и сразу попал в заявку на игру ЛЧ

Защитник киевского «Динамо» Алан Аусси подписал контракт с армянским клубом «Пюник».

При этом Аусси сразу же был включен в заявку на Лигу чемпионов и находился в резерве команды в игре 2-го раунда квалификации ЛЧ против клуба «Дюделанж» из Люксембурга.

Аусси, отец которого из Сирии, а мать – украинка, находится в системе киевлян с 2018 года. Его отдавали в аренду в «Слован» Либерец, «Торпедо-БелАЗ» и «Верес».

Весной некоторое время 21-летний Аусси тренировался с дортмундской «Боруссией», а за «Верес» не сыграл ни матча из-за войны. Аусси провел игру за дортмундцев в благотворительном матче против «Динамо». Выступал за юношеские сборные Украины U-17 и U-19.