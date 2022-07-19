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19 июля 2022, 20:43 | Обновлено 19 июля 2022, 20:57
3753
1

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в Пюник и сразу попал в заявку на игру ЛЧ

21-летний защитник Алан Аусси подписал контракт с армянским клубом 

19 июля 2022, 20:43 | Обновлено 19 июля 2022, 20:57
3753
1
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в Пюник и сразу попал в заявку на игру ЛЧ
ФК Пюник. Алан Аусси

Защитник киевского «Динамо» Алан Аусси подписал контракт с армянским клубом «Пюник».

При этом Аусси сразу же был включен в заявку на Лигу чемпионов и находился в резерве команды в игре 2-го раунда квалификации ЛЧ против клуба «Дюделанж» из Люксембурга.

Аусси, отец которого из Сирии, а мать – украинка, находится в системе киевлян с 2018 года. Его отдавали в аренду в «Слован» Либерец, «Торпедо-БелАЗ» и «Верес».

Весной некоторое время 21-летний Аусси тренировался с дортмундской «Боруссией», а за «Верес» не сыграл ни матча из-за войны. Аусси провел игру за дортмундцев в благотворительном матче против «Динамо». Выступал за юношеские сборные Украины U-17 и U-19.

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Алан Аусси Динамо Киев Пюник трансферы УПЛ трансферы Лига чемпионов Дюделанж
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Источник ФК Пюник
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Комментарии 1
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OKs100
Когда-то считался одним из самых талантливых украинских молодых футболистов. А в итоге Пюник... Ну по крайней мере остался в профессиональном футболе, и то хорошо.
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