ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Динамо перешел в Пюник и сразу попал в заявку на игру ЛЧ
21-летний защитник Алан Аусси подписал контракт с армянским клубом
Защитник киевского «Динамо» Алан Аусси подписал контракт с армянским клубом «Пюник».
При этом Аусси сразу же был включен в заявку на Лигу чемпионов и находился в резерве команды в игре 2-го раунда квалификации ЛЧ против клуба «Дюделанж» из Люксембурга.
Аусси, отец которого из Сирии, а мать – украинка, находится в системе киевлян с 2018 года. Его отдавали в аренду в «Слован» Либерец, «Торпедо-БелАЗ» и «Верес».
Весной некоторое время 21-летний Аусси тренировался с дортмундской «Боруссией», а за «Верес» не сыграл ни матча из-за войны. Аусси провел игру за дортмундцев в благотворительном матче против «Динамо». Выступал за юношеские сборные Украины U-17 и U-19.
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