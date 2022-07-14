ФОТО. 27 игроков. Йовичевич провел первую тренировку в Шахтере

В четверг, 14 июля, команда провела первую тренировку под руководством нового главного тренера Игоря Йовичевича.

В первых занятиях приняли участие 27 футболистов.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко, Тимур Пузанков

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Ефим Конопля, Игорь Кирюханцев, Марьян Фарина, Андрей Булеза, Петр Стасюк, Дмитрий Капинус

Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив, Дмитрий Топалов, Алексей Кащук, Олег Очеретько, Денис Шостак, Кирилл Сигеев

Нападающие: Андрей Тотовицкий, Андрей Кулаков, Даниил Сикан.

Первый этап сборой пройдет в Роттердаме с 14 по 30 июля. Запланировано 3 благотворительных матча, среди которых встреча с «Аяксом» (26 июля). Все игры состоятся в рамках благотворительного Shakhtar Global Tour for Peace.