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  4. ФОТО. 27 игроков. Йовичевич провел первую тренировку в Шахтере
Украина. Премьер лига
14 июля 2022, 19:30 | Обновлено 14 июля 2022, 19:44
499
1

ФОТО. 27 игроков. Йовичевич провел первую тренировку в Шахтере

«Горняки» начали подготовку к новому сезону

14 июля 2022, 19:30 | Обновлено 14 июля 2022, 19:44
499
1
ФОТО. 27 игроков. Йовичевич провел первую тренировку в Шахтере
ФК Шахтер Донецк. Игор Йовичевич

В четверг, 14 июля, команда провела первую тренировку под руководством нового главного тренера Игоря Йовичевича.

В первых занятиях приняли участие 27 футболистов.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко, Тимур Пузанков
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Ефим Конопля, Игорь Кирюханцев, Марьян Фарина, Андрей Булеза, Петр Стасюк, Дмитрий Капинус
Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив, Дмитрий Топалов, Алексей Кащук, Олег Очеретько, Денис Шостак, Кирилл Сигеев
Нападающие: Андрей Тотовицкий, Андрей Кулаков, Даниил Сикан.

Первый этап сборой пройдет в Роттердаме с 14 по 30 июля. Запланировано 3 благотворительных матча, среди которых встреча с «Аяксом» (26 июля). Все игры состоятся в рамках благотворительного Shakhtar Global Tour for Peace.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Макс Максов
А Тотовицький вже перейшов в Шахтар?
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