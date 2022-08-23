ОФИЦИАЛЬНО. Львов представил сразу четырех новичков

ФК Львов подписал четырех новичков. Состав «сине-золотых львов» пополнили сразу 4 футболиста. Новобранцы Львова: Виталий Бойко, Артем Мильченко, Роман Никитюк и Андрей Акимов.

24-летний полузащитник Виталий Бойко будет выступать под 8-м номером. Воспитанник черкасского футбола. Срок контракта – 2 года. Ранее выступал за Минай, МФК Кремень, ФК Черкащина.

Артем Мильченко – 20-летний полузащитник заключил контракт с клубом на 2 года. Новичок выбрал 33-й номер. Воспитанник харьковского «Металлиста». Последний клуб – «Горняк-Спорт». Выступал в составе юношеской и молодежной команд луганской Зари, но за основную команду так и не сыграл.

Опытный Роман Никитюк – воспитанник луцкой «Волыни». 28-летний защитник взял 26-й номер и заключил соглашение с клубом сроком на 1 год. Предыдущий клуб – «Горняк-Спорт». Выступал также в составе ФК «Карпаты» (Галич), Волынь (Луцк), Минай и ФК Рух.

25-летний полузащитник Андрей Якимив будет играть под 21-м номером. Воспитанник УФК «Львов». Последний клуб – «Ингулец». Также ранее выступал за Черноморец и Десну.