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Украина. Премьер лига
23 августа 2022, 21:41 | Обновлено 23 августа 2022, 21:54
701
0

ОФИЦИАЛЬНО. Львов представил сразу четырех новичков

Новички: Виталий Бойко, Артем Мильченко, Роман Никитюк, Андрей Якимив

23 августа 2022, 21:41 | Обновлено 23 августа 2022, 21:54
701
0
ОФИЦИАЛЬНО. Львов представил сразу четырех новичков
ФК Львов

ФК Львов подписал четырех новичков. Состав «сине-золотых львов» пополнили сразу 4 футболиста. Новобранцы Львова: Виталий Бойко, Артем Мильченко, Роман Никитюк и Андрей Акимов.

24-летний полузащитник Виталий Бойко будет выступать под 8-м номером. Воспитанник черкасского футбола. Срок контракта – 2 года. Ранее выступал за Минай, МФК Кремень, ФК Черкащина.

Артем Мильченко – 20-летний полузащитник заключил контракт с клубом на 2 года. Новичок выбрал 33-й номер. Воспитанник харьковского «Металлиста». Последний клуб – «Горняк-Спорт». Выступал в составе юношеской и молодежной команд луганской Зари, но за основную команду так и не сыграл.

Опытный Роман Никитюк – воспитанник луцкой «Волыни». 28-летний защитник взял 26-й номер и заключил соглашение с клубом сроком на 1 год. Предыдущий клуб – «Горняк-Спорт». Выступал также в составе ФК «Карпаты» (Галич), Волынь (Луцк), Минай и ФК Рух.

25-летний полузащитник Андрей Якимив будет играть под 21-м номером. Воспитанник УФК «Львов». Последний клуб – «Ингулец». Также ранее выступал за Черноморец и Десну.

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Источник ФК Львов
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