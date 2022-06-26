Украина. Премьер лига26 июня 2022, 18:29 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал украинского защитника
Роман Гагун перебрался в команду из Ровно
26 июня 2022, 18:29 |
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Официальный сайт «Вереса» проинформировал о подписании контракта с защитником Романом Гагуном. Договор подписан на один год.
28-летний игрок в прошлом сезоне выступал за «Рух».
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