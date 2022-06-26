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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал украинского защитника
Украина. Премьер лига
26 июня 2022, 18:29 |
661
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал украинского защитника

Роман Гагун перебрался в команду из Ровно

26 июня 2022, 18:29 |
661
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал украинского защитника
veres.rv.ua

Официальный сайт «Вереса» проинформировал о подписании контракта с защитником Романом Гагуном. Договор подписан на один год.

28-летний игрок в прошлом сезоне выступал за «Рух».

Ранее «Верес» объявил о подписании трех футболистов.

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Источник ФК Верес
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