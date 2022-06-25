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Украина. Премьер лига
25 июня 2022, 05:59 | Обновлено 25 июня 2022, 06:05
105
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракты с тремя футболистами

Михаил Сергийчук, Роман Мирошник и Артем Данилюк остаются в Ровно

25 июня 2022, 05:59 | Обновлено 25 июня 2022, 06:05
105
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракты с тремя футболистами
ФК Верес Ровно

Нападающий Михаил Сергийчук, а также защитники Роман Мирошник и Артем Данилюк продолжат играть за ровенский «Верес». Футболисты заключили с клубом новые контракты.

Срок действия трудовых соглашений – один год, с возможностью пересмотра условий контракта по итогам первой части сезона. Все три игрока являются чемпионами Первой лиги 2020/21.

Роман Мирошник в футболке ровенского «Вереса» провел два сезона, сыграл 40 матчей и забил 2 мяча.

Артем Данилюк сыграл за ровенчан 5 матчей в чемпионате Первой лиги 2020/21, а старт предыдущего чемпионата пропустил из-за травмы.

Михаил Сергийчук – воспитанник ровенского футбола. Провел 119 матчей и забил 25 мячей за «Верес».

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Верес Ровно продление контракта Михаил Сергийчук Роман Мирошник Артем Данилюк
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Источник ФК Верес
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