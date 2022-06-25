ОФИЦИАЛЬНО. Верес продлил контракты с тремя футболистами

Нападающий Михаил Сергийчук, а также защитники Роман Мирошник и Артем Данилюк продолжат играть за ровенский «Верес». Футболисты заключили с клубом новые контракты.

Срок действия трудовых соглашений – один год, с возможностью пересмотра условий контракта по итогам первой части сезона. Все три игрока являются чемпионами Первой лиги 2020/21.

Роман Мирошник в футболке ровенского «Вереса» провел два сезона, сыграл 40 матчей и забил 2 мяча.

Артем Данилюк сыграл за ровенчан 5 матчей в чемпионате Первой лиги 2020/21, а старт предыдущего чемпионата пропустил из-за травмы.

Михаил Сергийчук – воспитанник ровенского футбола. Провел 119 матчей и забил 25 мячей за «Верес».