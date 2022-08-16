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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Ворсклы продолжит карьеру в Турции
Турция
16 августа 2022, 09:25 |
561
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Ворсклы продолжит карьеру в Турции

Оливье Тилль перешел в «Эюпспор»

16 августа 2022, 09:25 |
561
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Ворсклы продолжит карьеру в Турции
Instagram. Оливье Тилль

25-летний представитель Люксембурга Оливье Тилль официально покинул полтавскую «Ворсклу» и перешел в «Эюпспор».

Ранее Оливье уже выступал за турецкий клуб на правах аренды после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Сумма трансфера и детали сделки не разглашаются. 

Во время аренды в турецком клубе, хавбек провел 8 матчей, в которых отметился 1 голом и 3 голевыми передачами. Отметим, что «Эюпспор» выступает во втором по силе чемпионате Турции.

За полтавскую «Ворсклу» люксембуржец играл с начала 2021 года, провел 31 матч, забил 12 голов и отдал 8 ассистов. 

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