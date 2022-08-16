ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Ворсклы продолжит карьеру в Турции
Оливье Тилль перешел в «Эюпспор»
25-летний представитель Люксембурга Оливье Тилль официально покинул полтавскую «Ворсклу» и перешел в «Эюпспор».
Ранее Оливье уже выступал за турецкий клуб на правах аренды после полномасштабного вторжения россии в Украину.
Сумма трансфера и детали сделки не разглашаются.
Во время аренды в турецком клубе, хавбек провел 8 матчей, в которых отметился 1 голом и 3 голевыми передачами. Отметим, что «Эюпспор» выступает во втором по силе чемпионате Турции.
За полтавскую «Ворсклу» люксембуржец играл с начала 2021 года, провел 31 матч, забил 12 голов и отдал 8 ассистов.
Eyüpspor’umuza Hoş Geldin Olivier Thill! 🪄— Eyüpspor (@eyupsporkulubu) August 15, 2022
Eyüpspor’umuz, geçtiğimiz sezon da formamızı giyen Olivier Thill'i renklerine bağladı. ✍️
Olivier Thill'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz. 💜💛 pic.twitter.com/su2p6s1gqt
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