ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Ворсклы продолжит карьеру в Турции

25-летний представитель Люксембурга Оливье Тилль официально покинул полтавскую «Ворсклу» и перешел в «Эюпспор».

Ранее Оливье уже выступал за турецкий клуб на правах аренды после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Сумма трансфера и детали сделки не разглашаются.

Во время аренды в турецком клубе, хавбек провел 8 матчей, в которых отметился 1 голом и 3 голевыми передачами. Отметим, что «Эюпспор» выступает во втором по силе чемпионате Турции.

За полтавскую «Ворсклу» люксембуржец играл с начала 2021 года, провел 31 матч, забил 12 голов и отдал 8 ассистов.