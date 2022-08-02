ОФИЦИАЛЬНО. Денис Фаворов перешел в клуб 4-го дивизиона чемпионата Польши
31-летний защитник подписал контракт с клубом «Вечиста» Краков на 2+1 сезона
Известный украинский защитник Денис Фаворов официально продолжит карьеру в Польше.
Украинец стал футболистом клуба 4-го дивизиона чемпионата Польши – «Вечиста» Краков. Фаворов взял себе игровой номер 45
31-летний защитник подписал контракт на 2 года с опцией продления на 1 сезон.
Последним клубом Дениса была луганская «Заря». Ранее Фаворов был близок к переходу в полтавскую «Ворсклу». Однако договориться по поводу контракта сторонам не удалось.
Nowym zawodnikiem Wieczystej został 31-letni Denys Favorov. Ukraiński prawy obrońca związał się z "żółto-czarnymi" kontraktem na 2 lata z opcją przedłużenia o rok.https://t.co/g3H7ZVCpo8— KS Wieczysta Kraków (@wieczysta) August 2, 2022
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