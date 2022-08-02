ОФИЦИАЛЬНО. Денис Фаворов перешел в клуб 4-го дивизиона чемпионата Польши

Известный украинский защитник Денис Фаворов официально продолжит карьеру в Польше.

Украинец стал футболистом клуба 4-го дивизиона чемпионата Польши – «Вечиста» Краков. Фаворов взял себе игровой номер 45

31-летний защитник подписал контракт на 2 года с опцией продления на 1 сезон.

Последним клубом Дениса была луганская «Заря». Ранее Фаворов был близок к переходу в полтавскую «Ворсклу». Однако договориться по поводу контракта сторонам не удалось.