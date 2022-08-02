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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Денис Фаворов перешел в клуб 4-го дивизиона чемпионата Польши
Польша
02 августа 2022, 22:41 | Обновлено 02 августа 2022, 23:01
1731
9

ОФИЦИАЛЬНО. Денис Фаворов перешел в клуб 4-го дивизиона чемпионата Польши

31-летний защитник подписал контракт с клубом «Вечиста» Краков на 2+1 сезона

02 августа 2022, 22:41 | Обновлено 02 августа 2022, 23:01
1731
9
ОФИЦИАЛЬНО. Денис Фаворов перешел в клуб 4-го дивизиона чемпионата Польши
ФК Вечиста Краков. Денис Фаворов

Известный украинский защитник Денис Фаворов официально продолжит карьеру в Польше.

Украинец стал футболистом клуба 4-го дивизиона чемпионата Польши – «Вечиста» Краков. Фаворов взял себе игровой номер 45

31-летний защитник подписал контракт на 2 года с опцией продления на 1 сезон.

Последним клубом Дениса была луганская «Заря». Ранее Фаворов был близок к переходу в полтавскую «Ворсклу». Однако договориться по поводу контракта сторонам не удалось.

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Комментарии 9
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Vitaliksaj
Это прорыв
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+4
KvlaD
Я думаю, тут дело не столько в престиже, сколько в безопасности в связи с войной. Он выбрал, что лучше играть среди ноунеймов, но в тепле и в безопасности.
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+3
Показать Скрыть 1 ответ
Михайло Кудієнко
Він що клоун??? Як можна єврокубки поміняти на це... 
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+3
Remark
Просто убежал от войны подальше, вот и все. На хлеб с маслом даже в 4 дивизионе заработает.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
BekXan
Все розумію кожен вирушує сам свою долю.Але гравець такого рівня лупонув на свою спину великими літерами Бовдур !4 дівізіон серьёзно людина с таким досвідом і рівнем навіть на 31 рік буде грати рівень сільскої команди?Тобто не домовилися з Ворсклою людина вирішила показати рівень піти в 4 дівізіон Польші...А самоповаги немає до самого себе?...Це жесть.
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+1
shoko
Збіг від війни. От вам і обратка..дають "обраним" на відміну від інших спокійно працювати за кордоном без обмежень. От ті й біжать,а ми втрачаємо непоганих футболістів.Або зніміть обмеження для всіх,або не випускайте "обраних".
 
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0
Артем Дима футболист
Такий профі. В аматори пішов але в кракові
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0
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