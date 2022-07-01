Денис Фаворов может перейти в Ворсклу
В Полтаве рассчитывают на универсализм защитника
Экс-защитник «Зари» Денис Фаворов может продолжить карьеру в составе «Ворсклы».
В полтавской команде Фаворова рассматривают в качестве универсала, который может сыграть и за пределами привычной позиции крайнего защитника.
Информация о прекращении сотрудничества Фаворова с «Зарей» появилась вчера. Денис выступал за луганский клуб с 2020 года.
В чемпионате Украины Фаворов также играл в составе «Десны» (139 матчей), «Полтавы» и «Черкащины».
«Ворсклу» нынешним летом возглавил Виктор Скрипник, который два года работал с Фаворовым в «Заре».
21 июля полтавчане сыграют со шведским АИКом во втором раунде квалификации Лиги конференций. Ответный матч состоится 27 июля.
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