Денис Фаворов может перейти в Ворсклу

Экс-защитник «Зари» Денис Фаворов может продолжить карьеру в составе «Ворсклы».

В полтавской команде Фаворова рассматривают в качестве универсала, который может сыграть и за пределами привычной позиции крайнего защитника.



Информация о прекращении сотрудничества Фаворова с «Зарей» появилась вчера. Денис выступал за луганский клуб с 2020 года.

В чемпионате Украины Фаворов также играл в составе «Десны» (139 матчей), «Полтавы» и «Черкащины».

«Ворсклу» нынешним летом возглавил Виктор Скрипник, который два года работал с Фаворовым в «Заре».

21 июля полтавчане сыграют со шведским АИКом во втором раунде квалификации Лиги конференций. Ответный матч состоится 27 июля.