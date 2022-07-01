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  4. Денис Фаворов может перейти в Ворсклу
Украина. Премьер лига
01 июля 2022, 19:17 |
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Денис Фаворов может перейти в Ворсклу

В Полтаве рассчитывают на универсализм защитника

01 июля 2022, 19:17 |
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Денис Фаворов может перейти в Ворсклу
Getty Images/Global Images Ukraine. Денис Фаворов

Экс-защитник «Зари» Денис Фаворов может продолжить карьеру в составе «Ворсклы».

В полтавской команде Фаворова рассматривают в качестве универсала, который может сыграть и за пределами привычной позиции крайнего защитника.
 
Информация о прекращении сотрудничества Фаворова с «Зарей» появилась вчера. Денис выступал за луганский клуб с 2020 года.

В чемпионате Украины Фаворов также играл в составе «Десны» (139 матчей), «Полтавы» и «Черкащины».

«Ворсклу» нынешним летом возглавил Виктор Скрипник, который два года работал с Фаворовым в «Заре».

21 июля полтавчане сыграют со шведским АИКом во втором раунде квалификации Лиги конференций. Ответный матч состоится 27 июля.

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Источник Sportarena
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