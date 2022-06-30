Источник: Громов и Фаворов покинули Зарю
Оба игрока стали свободными агентами
Защитник Денис Фаворов и форвард Артем Громов покинули луганскую «Зарю». Об этом сообщает zaryalg.com.
Сегодня, 30 июня контракты обоих игроков с «Зарей» истекают. Договориться о продолжении сотрудничества не удалось.
Фаворов выступал за «Зарю» с 2020 года и суммарно провел за клуб 52 матча. Громов защищал цвета «Зари» с 2017 года.
Оба игрока могут перейти в «Ворсклу», которую недавно возглавил экс-тренер «Зари» Виктор Скрипник. Еще в мае сообщалось о том, что Громов тренируется с «Ворсклой».
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