Источник: Громов и Фаворов покинули Зарю

Защитник Денис Фаворов и форвард Артем Громов покинули луганскую «Зарю». Об этом сообщает zaryalg.com.

Сегодня, 30 июня контракты обоих игроков с «Зарей» истекают. Договориться о продолжении сотрудничества не удалось.

Фаворов выступал за «Зарю» с 2020 года и суммарно провел за клуб 52 матча. Громов защищал цвета «Зари» с 2017 года.

Оба игрока могут перейти в «Ворсклу», которую недавно возглавил экс-тренер «Зари» Виктор Скрипник. Еще в мае сообщалось о том, что Громов тренируется с «Ворсклой».