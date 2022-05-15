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  4. Артем Громов тренируется с Ворсклой
Чемпионат Украины
15 мая 2022, 17:07 |
371
0

Артем Громов тренируется с Ворсклой

Хавбек «Зари» поддерживает форму в Полтаве

15 мая 2022, 17:07 |
371
0
Артем Громов тренируется с Ворсклой
ФК Ворскла. Артем Громов

Полузащитник «Зари» Артем Громов поддерживает форму в Полтаве вместе с игроками своего бывшего клуба – «Ворсклы».

«Я благодарен «Ворскле» за то, что меня приняли. Есть возможность тренироваться на поле, здесь хороший коллектив. Обстановка как родная.

Я не знаю, как будет дальше. Будет «Заря» или нет. У меня летом заканчивается контракт и какие дальнейшие действия, я пока ничего не знаю.

Во время тренировок на какие-то три часа можешь отключиться, не думать, что совсем недалеко отсюда умирают люди, к сожалению. Будем надеяться и верить, что скоро все закончится. Будет нормальный чемпионат, люди придут на трибуны и спорт будет в Украине», – сказал Громов.

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Артем Громов Ворскла Полтава Заря Луганск
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Источник Еспресо.TV
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