Артем Громов тренируется с Ворсклой
Хавбек «Зари» поддерживает форму в Полтаве
Полузащитник «Зари» Артем Громов поддерживает форму в Полтаве вместе с игроками своего бывшего клуба – «Ворсклы».
«Я благодарен «Ворскле» за то, что меня приняли. Есть возможность тренироваться на поле, здесь хороший коллектив. Обстановка как родная.
Я не знаю, как будет дальше. Будет «Заря» или нет. У меня летом заканчивается контракт и какие дальнейшие действия, я пока ничего не знаю.
Во время тренировок на какие-то три часа можешь отключиться, не думать, что совсем недалеко отсюда умирают люди, к сожалению. Будем надеяться и верить, что скоро все закончится. Будет нормальный чемпионат, люди придут на трибуны и спорт будет в Украине», – сказал Громов.
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