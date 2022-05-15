Артем Громов тренируется с Ворсклой

Полузащитник «Зари» Артем Громов поддерживает форму в Полтаве вместе с игроками своего бывшего клуба – «Ворсклы».

«Я благодарен «Ворскле» за то, что меня приняли. Есть возможность тренироваться на поле, здесь хороший коллектив. Обстановка как родная.

Я не знаю, как будет дальше. Будет «Заря» или нет. У меня летом заканчивается контракт и какие дальнейшие действия, я пока ничего не знаю.

Во время тренировок на какие-то три часа можешь отключиться, не думать, что совсем недалеко отсюда умирают люди, к сожалению. Будем надеяться и верить, что скоро все закончится. Будет нормальный чемпионат, люди придут на трибуны и спорт будет в Украине», – сказал Громов.