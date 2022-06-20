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  4. Денис Фаворов в ближайшее время перейдет в Ворсклу
Украина. Премьер лига
20 июня 2022, 08:59 |
378
0

Денис Фаворов в ближайшее время перейдет в Ворсклу

Футболист не намерен продлевать контракт с «Зарей»

20 июня 2022, 08:59 |
378
0
Денис Фаворов в ближайшее время перейдет в Ворсклу
ФК Заря Луганск. Денис Фаворов

Опытный украинский игрок Денис Фаворов в ближайшее время должен перейти в полтавскую «Ворсклу».

Последние два года 31-летний правый защитник выступал за луганскую «Зарю», но в конце июня его контракт официально подходит к завершению и не намерен его продлевать.

Сообщается, что несколько последних недель Фаворов жил в Черкассах, где поддерживал форму с местным «МСК Днепр».

В прошлом сезоне Денис сыграл 24 матча, забил 1 гол, отдал две результативные передачи.

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Источник Эпоха Футбола
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