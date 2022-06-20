Денис Фаворов в ближайшее время перейдет в Ворсклу

Опытный украинский игрок Денис Фаворов в ближайшее время должен перейти в полтавскую «Ворсклу».

Последние два года 31-летний правый защитник выступал за луганскую «Зарю», но в конце июня его контракт официально подходит к завершению и не намерен его продлевать.

Сообщается, что несколько последних недель Фаворов жил в Черкассах, где поддерживал форму с местным «МСК Днепр».

В прошлом сезоне Денис сыграл 24 матча, забил 1 гол, отдал две результативные передачи.